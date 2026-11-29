MotoGP a Valencia, l'ultimo giro nella carriera di Marc Marquez con la telecronaca SkyMOTOGP
Grandi emozioni per la passerella finale di Marc Marquez, secondo a Valencia alle spalle di Raul Fernandez nell'ultima gara della sua carriera. Il campione del mondo, con 10 titoli iridati nel suo incredibile palmarès, chiude in trionfo 'sfilando' con la sua Ducati dorata su un circuito 'Ricardo Tormo' colorato completamente di rosso. Nel video, il giro conclusivo con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini