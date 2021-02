Dopo una lunga battaglia contro il Covid, Gresini ci ha lasciato a 60 anni. È stato uno dei migliori talenti motociclistici italiani di sempre: prima ha vinto due Mondiali come pilota nella 125 (stagioni 1985 e 1987), poi ha continuato a vincere titoli come team manager con la sua squadra Gresini Racing. In pista era coraggioso e generoso. Fuori dalla pista metteva la stessa passione da romagnolo, mescolata a doti manageriali straordinarie Condividi:

Fausto Gresini è uno di quei nomi che, anche in questa tragica e paradossale circostanza, continui incredulo ad associare alla vita. Perchè Fausto Gresini c'è sempre stato, da pilota e da imprenditore, da avversario e da compagno, di gara per chi ci ha corso contro, di viaggio per chi ha girato il mondo insieme a lui, inseguendo la passione per la moto. Imolese di nascita, 60 anni, marito e padre amorevolissimo di quattro giovani figli, Gresini è stato uno dei nostri migliori talenti motociclistici di sempre.

approfondimento Addio a Fausto Gresini: la carriera del manager Arrivato al Mondiale e passato dalla MBA alla Garelli, riesce a vincere con la casa lombarda due titoli mondiali, nel 1985 e nel 1987. Il fisico e la statura lo rendono perfetto per essere uno specialista della 125, lui di suo ci mette l’energia, il talento e la passione che ne caratterizzano e ne caratterizzeranno il modo di stare al mondo in ogni ambito. In pista è preciso, determinato, a tratti bizzoso, certamente coraggioso e generoso. Fausto Gresini, nell’era di Cadalora, Reggiani, Romboni, Chili e tanti altri piloti italiani di grande successo, è l’uomo che, nello specifico in 125, passa il testimone della pista a Loris Capirossi. È con il confronto sulla pista tra i due che nasce una nuova grande generazione, che proseguirà poi con Max Biaggi e quindi con Valentino Rossi. Fausto in sostanza è un punto di svolta. Combatte sì con Capirossi, ma poi, avendone verificato il talento, lo ingaggia nel proprio team a cui, da pilota ritirato nel 1994, si dedica con passione e doti manageriali straordinarie.

Fausto Gresini vince il GP del Belgio 1985 nella classe 125 in sella alla Garelli

Il team Gresini Racing assume presto il significato e il peso che hanno i monumenti nella piazza centrale dei paesi. È tutto intorno a Fausto. È la squadra che porta al titolo mondiale della 250 il povero Daijiro Kato nel 2001. È la squadra che con Sete Gibernau ha dato battaglia in MotoGP a Rossi, arrivandogli due volte a un soffio nel 2003 e nel 2004. È la squadra che ha guidato al secondo posto Melandri nel 2005 e che ha portato in MotoGP Marco Simoncelli, per un’altra avventura bellissima, eppure rotta dal dolore della morte. Gresini Racing è ancora la squadra campione del mondo in Moto2 con Toni Elias nel 2010, in Moto3 con Jorge Martin nel 2018, persino nella MotoE con Matteo Ferrari nel 2019. La squadra privata regina di tutte tutte le squadre. La squadra del mondiale frustata e frustrata anche dai dolori più grandi. È sempre a Fausto, e alla struttura che con l’aiuto degli amici e colleghi di sempre Fabrizio Cecchini e Carlo Merlini diventa un gioiello, che si appoggia l'Aprilia per questi anni in MotoGP. Ed è a Fausto che ognuno di noi, almeno una volta nella vita, si è rivolto per un consiglio, magari per una critica costruttiva, certamente per un buon piatto di pasta.

Fausto Gresini con Marco Simoncelli nel paddock del Montmeló nel giugno 2011