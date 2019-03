La notte scorsa "la energy station", quartier generale della MotoE, è stata completamente distrutta da un incendio a Jerez. Era il centro di ricarica di tutte le moto elettriche che avrebbero partecipato al Mondiale. Le fiamme hanno ridotto in cenere moto, caschi, tute e l’equipaggiamento dei piloti. Per fortuna non ci sono feriti. L’incendio, scoppiato intorno a mezzanotte, sarebbe partito da una colonnina di ricarica della MotoE, un prototipo di generatore supplementare da provare nei test in Spagna. I test di aprile sono stati cancellati, l'inizio del campionato (previsto per maggio) potrebbe subire delle modifiche

IL COMUNICATO FIM: "IL MONDIALE MOTOE PARTIRÀ"