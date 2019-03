Il comunicato ufficiale della FIM

Dopo l'incendio, la FIM ha pubblicato un comunicato ufficiale sull'episodio: "La FIM ha appreso che nelle prime ore del mattino è scoppiato un incendio nell’E-Paddock del circuito di Jerez, provocando danni e perdite considerevoli, ma fortunatamente senza provocare feriti. L’assenza di feriti è la nostra preoccupazione principale, la sicurezza è la massima priorità. È in corso un'indagine per determinare la causa esatta dell'incendio, i risultati verranno pubblicati non appena l’indagine stessa sarà conclusa. Il Mondiale MotoE è una competizione nata dall'innovazione, alimentata al 100% da energia rinnovabile. Questa ambizione di evolversi e sperimentare nuove tecnologie porta con sé un rischio associato. Tuttavia, è possibile confermare che al momento dell'incidente non c’era nessuna moto in carica nell’edificio in cui è scoppiato l’incendio. Dorna si impegna a riportare la MotoE in pista il prima possibile, con lavori già in corso per iniziare la ricostruzione e la sostituzione di materiali e moto persi nell'incendio. La MotoE correrà nel 2019, sarà annunciato un nuovo calendario che subirà delle modifiche. Tuttavia, è possibile confermare che il Mondiale MotoE non correrà a Jerez in questa stagione".