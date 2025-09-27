Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Martin, incidente con Bezzecchi e infortunio nella Sprint in Giappone: clavicola rotta

l'incidente fotogallery
12 foto

Continua il 2025 da incubo di Jorge Martin: il pilota Aprilia ha commesso un errore in staccata alla prima curva della Sprint Race del Giappone, stendendo il compagno di squadra Bezzecchi e facendosi male: clavicola destra rotta per lo spagnolo, che dovrà essere anche operato e salterà ovviamente la gara di domenica. Per Bezzecchi solo una contusione alla gamba destra. Di seguito la fotosequenza dell'incidente al via

IL VIDEO DELL'INCIDENTE

ALTRE FOTOGALLERY

Martin stende Bezzecchi e si rompe una clavicola

l'incidente

Continua il 2025 da incubo di Jorge Martin: il pilota Aprilia ha commesso un errore in staccata...

12 foto

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Motegi

classifica

Marc Marquez chiude alle spalle di Pecco Bagnaia la Sprint Race di Motegi e domenica potrà...

28 foto

Bagnaia fa 26: tutte le pole di Pecco in top class

MotoGp

Al Gran Premio del Giappone 2025, Pecco Bagnaia conquista la 26^ pole della sua carriera in...

26 foto

Bagnaia sfreccia a Motegi: suo il nuovo record!

motomondiale

Pecco Bagnaia firma il nuovo record della pista a Motegi. Il pilota Ducati ha chiuso con il...

22 foto

La griglia di partenza di Motegi: Sprint alle 8

motogp

Pecco Bagnaia firma il nuovo record della pista e conquista la pole position a Motegi. Alle sue...

25 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Moto3, Rueda in pole a Motegi, 10° Foggia

    gp giappone

    José Antonio Rueda conquista la pole position nelle qualifiche di Moto3 a Motegi, precedendo...

    Motegi show: qualifiche alle 3.50, Sprint alle 8

    MotoGp

    La MotoGP è in Giappone e, per non perdersi nulla, sarà necessario puntare la sveglia nel weekend...

    Ora è fatta: Moreira con LCR Honda nel 2026

    MotoGp

    Il brasiliano aveva deciso già da un mese, Honda ha vinto il ballottaggio con Yamaha. Moreira...