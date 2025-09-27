Martin, incidente con Bezzecchi e infortunio nella Sprint in Giappone: clavicola rotta
Continua il 2025 da incubo di Jorge Martin: il pilota Aprilia ha commesso un errore in staccata alla prima curva della Sprint Race del Giappone, stendendo il compagno di squadra Bezzecchi e facendosi male: clavicola destra rotta per lo spagnolo, che dovrà essere anche operato e salterà ovviamente la gara di domenica. Per Bezzecchi solo una contusione alla gamba destra. Di seguito la fotosequenza dell'incidente al via
- Partenza di Sprint Race disastrosa per Jorge Martin e l'Aprilia, col pilota spagnolo che ha sbagliato la staccata in curva 1 stendendo il compagno di squadra Bezzecchi e procurandosi una frattura scomposta alla clavicola: sarà operato in Spagna nelle prossime ore. Accertamenti ala gamba destra, invece, per il Bez: per lui solo una contusione