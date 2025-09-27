Continua il 2025 da incubo di Jorge Martin: il pilota Aprilia ha commesso un errore in staccata alla prima curva della Sprint Race del Giappone, stendendo il compagno di squadra Bezzecchi e facendosi male: clavicola destra rotta per lo spagnolo, che dovrà essere anche operato e salterà ovviamente la gara di domenica. Per Bezzecchi solo una contusione alla gamba destra. Di seguito la fotosequenza dell'incidente al via

IL VIDEO DELL'INCIDENTE