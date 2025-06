Ducati ha svelato la livrea stile Rinascimento per la domenica del Mugello. Il progetto si ispira a Leonardo da Vinci e Niccolò Machiavelli, figure simbolo di quel periodo storico. Aldo Drudi ha reinterpretato in chiave moderna sulle Desmosedici di Bagnaia e Marquez (vestiti come due veri cavalieri) il "Vecchio Condottiero", celebre disegno di Leonardo. Le due moto accolgono un leone e una volpe, rimando sia all'armatura del condottiero di Leonardo che al 'Principe' di Machiavelli in una sintesi tra forza e astuzia