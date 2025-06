Fabio Quartararo firma la pole ad Assen e apre una prima fila composta da Bagnaia e Alex Marquez. Quarto Marc Marquez, seguito da Bezzecchi e Morbidelli. Griglia di partenza valida sia per la Sprint di oggi alle 15 che per la gara di domenica alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE