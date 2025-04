Miglior tempo per Franco Morbidelli nelle Pre-qualifiche in Qatar. Subito alle spalle del pilota del team Pertamina VR46 ci sono le due Ducati factory di Bagnaia e Marc Marquez. Primo weekend stagionale per Jorge Martin, al rientro dopo l'infortunio: il campione del mondo ha chiuso 20° e sarà tra i piloti che dovranno passare dal Q1. Sabato qualifiche alle 14.40 e Sprint Race alle 19, tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE