Prima pole position stagionale per Pecco Bagnaia che a Brno ha fermato il cronometro in 1:52.303. Il torinese ha preceduto Marc Marquez, che è scivolato nel corso dell'ultimo tentativo mentre si stava migliorando, e Quartararo. 8° Alex Marquez, 12° Martin al rientro dall'infortunio. La griglia di partenza è valida sia per la Sprint di oggi alle 15 che per la gara di domenica alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE