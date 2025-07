La classifica MotoGP dopo la Sprint di Brno

Marc Marquez vince la Sprint Race di Brno. Lo spagnolo è finito sotto investigazione per la pressione delle gomme ma la direzione gara, dopo aver controllato la sua Ducati, ha confermato che non ci sarà alcuna penalità. Lo spagnolo aumenta il gap in testa alla classifica: +95 su suo fratello Alex (17° nella Sprint) e +156 su Bagnaia (7° sabato). Domenica la gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE