Marc Marquez vince la Sprint Race al Balaton Park e aumenta il gap sugli inseguitori: ora è a +152 su suo fratello Alex e +209 su Pecco Bagnaia. Bezzecchi resta al 4° posto, Di Giannantonio stacca il suo compagno Morbidelli e si prende la 5^ posizione. Domenica la gara lunga alle 14, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE