La classifica MotoGP oggi dopo la Sprint del GP Ungheria (Balaton Park)
Marc Marquez vince la Sprint Race al Balaton Park e aumenta il gap sugli inseguitori: ora è a +152 su suo fratello Alex e +209 su Pecco Bagnaia. Bezzecchi resta al 4° posto, Di Giannantonio stacca il suo compagno Morbidelli e si prende la 5^ posizione. Domenica la gara lunga alle 14, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- 430 punti
- 278 punti
- 221 punti
- 181 punti
- 153 punti
- 151 punti
- 144 punti
- 126 punti
- 114 punti
- 103 punti
- 82 punti
- 73 punti
- 69 punti
- 63 punti
- 61 punti
- 53 punti
- 52 punti
- 46 punti
- 42 punti
- 10 punti
- 10 punti
- 8 punti
- 8 punti
- 6 punti
- 6 punti
- 1 punto
- 0 punti