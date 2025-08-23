In Ungheria arriva la 3^ medaglia Sprint per il pilota VR46, preceduto al traguardo da Marc Marquez e dal compagno di squadra Di Giannantonio. "Sono molto contento di questo podio molto 'giallo' - esulta Morbido - significa che per la nostra squadra è stata una gran bella giornata". Poi 'svela' a Sky Sport di aver rinnovato il contratto, notizia confermata dal Team Director Alessio Salucci: "La firma non c'è ancora ma ci siamo dati una stretta di mano - spiega Uccio - Presto l'ufficialità"

In Ungheria si è rivisto finalmente il Morbidelli di inizio stagione: determinato, grintoso, capace di battagliare con i migliori. Premiato, al Balaton Park, dalla terza medaglia in una Sprint (2^ quest'anno dopo il 3° posto di Lusail): preceduto al traguardo da Marc Marquez e da Fabio Di Giannantonio, suo compagno di squadra nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team. "Sono molto contento di questo podio perché è molto 'giallo' - esulta Morbido ai microfoni di Sky Sport - significa che per la nostra squadra è stata una gran bella giornata". Prima di svelarci il 'segreto' della sua rinascita, analizza la gara: "Siamo stati fortunati a non rimanere intralciati nell'incidente della prima curva: Quartararo arrivava a un'altra velocità e ho avuto paura. Abbiamo lavorato molto per metterci a posto sul passo gara. Forse - ammette - ci è mancata la prima parte, dobbiamo migliorare su questo aspetto per mantenere alto il livello della performance".