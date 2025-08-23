Morbidelli annuncia rinnovo con VR, Salucci scherza: "Ora è anche capo comunicazione..."il siparietto
In Ungheria arriva la 3^ medaglia Sprint per il pilota VR46, preceduto al traguardo da Marc Marquez e dal compagno di squadra Di Giannantonio. "Sono molto contento di questo podio molto 'giallo' - esulta Morbido - significa che per la nostra squadra è stata una gran bella giornata". Poi 'svela' a Sky Sport di aver rinnovato il contratto, notizia confermata dal Team Director Alessio Salucci: "La firma non c'è ancora ma ci siamo dati una stretta di mano - spiega Uccio - Presto l'ufficialità"
In Ungheria si è rivisto finalmente il Morbidelli di inizio stagione: determinato, grintoso, capace di battagliare con i migliori. Premiato, al Balaton Park, dalla terza medaglia in una Sprint (2^ quest'anno dopo il 3° posto di Lusail): preceduto al traguardo da Marc Marquez e da Fabio Di Giannantonio, suo compagno di squadra nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team. "Sono molto contento di questo podio perché è molto 'giallo' - esulta Morbido ai microfoni di Sky Sport - significa che per la nostra squadra è stata una gran bella giornata". Prima di svelarci il 'segreto' della sua rinascita, analizza la gara: "Siamo stati fortunati a non rimanere intralciati nell'incidente della prima curva: Quartararo arrivava a un'altra velocità e ho avuto paura. Abbiamo lavorato molto per metterci a posto sul passo gara. Forse - ammette - ci è mancata la prima parte, dobbiamo migliorare su questo aspetto per mantenere alto il livello della performance".
"Tornato il vero Franco? È perché ho rinnovato..."
Nella seconda parte dell'intervista Morbidelli, stimolato anche dalla domanda da studio di Sanchini, annuncio di fatto la sua permanenza in VR anche nel 2026: "Mi sembra rivedere lo stesso Franco di inizio stagione dopo un periodo di flessione: in mezzo, cos'è successo?", lo interroga il nostro Mauro. "Forse è perché ho rinnovato il contratto", replica il pilota. E quando Vera Spadini chiede a Morbido se si tratti o meno di una battuta, l'italiano 'scarica' sul suo Team Director, Alessio Salucci: "Chiedete a Uccio...".
Vedi anche
Morbidelli: "Tornato il vero Franco? Perché ho rinnovato..."
Salucci: "Stretta di mano con Franco, presto la firma"
Qualche minuto più tardi, arriva la conferma dal Team Director del VR46, sempre a Sky Sport. "Franco è un grande - scherza - oltre che un nostro pilota è anche il nostro capo della comunicazione! Però è vero: la firma sul foglio di carta non c'è ancora, ma tra noi è bastata una stretta di mano. Nei prossimi giorni daremo l'ufficialità del suo rinnovo".