Quartararo-Bastianini-Zarco, doppio incidente al via della Sprint Race. VIDEO

foto e video fotogallery
33 foto

Due incidenti al via della Sprint Race al Balaton Park. Il primo ha visto protagonista Quartararo che ha sbagliato la staccata in curva 1 e ha centrato Bastianini. Il pilota Ktm Tech3 è riuscito a non cadere ma qualche istante più tardi ha colpito Zarco, dopo che gli era entrato improvvisamente l'abbassatore in conseguenza del contatto precedente. Entrambi gli episodi sono sotto investigazione. Di seguito le fotosequenze dei due episodi

VIDEO: QUARTARARO-BASTIANINI; BASTIANINI-ZARCO

