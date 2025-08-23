Quartararo-Bastianini-Zarco, doppio incidente al via della Sprint Race. VIDEO
- Due incidenti al via della Sprint Race al Balaton Park. Il primo ha visto protagonista Quartararo, che in partenza ha sbagliato l'ingresso in curva 1 ritardando la staccata e ha centrato Bastianini. Quest'ultimo è riuscito a non cadere ma poco più tardi - in curva 9 - ha colpito in curva 9 Zarco. Enea ha poi spiegato a fine gara che gli era entrato all'improvviso l'abbassatore, conseguenza del contatto precedento col 'Diablo'. Entrambi gli episodi sono sotto investigazione.
- Le immagini dall'elicottero