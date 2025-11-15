Attenzione! Problema per Pecco Bagnaia! Costretto a parcheggiare la moto
MotoGP, qualifiche e pole del GP Valencia in diretta LIVE
A Valencia è in corso l'ultimo sabato della stagione: i piloti della MotoGP sono in pista per le qualifiche (adesso LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Pecco Bagnaia è tra i piloti impegnati in Q1 per provare a staccare gli ultimi due pass disponibili per il Q2. Nel pomeriggio, alle 15, l'ultima Sprint Race stagionale
Q1 qualifiche LIVE: 1° R. Fernandez 2° Zarco
Zarco sale in 2^ posizione! 3° Aleix Espargaro, Bagnaia scivola 5°
Intanto Binder ha scalzato Bagnaia ed è al momento in Q2 come secondo
Raul Fernandez straordinario, fa 1:29.036 e prenota il Q2!
Bagnaia si migliora e fa 1:29.584, a 30 millesimi da Raul. Potrebbe non bastare però, intanto è virtualmente in Q2
Martin non ha ancora un tempo utile: Jorge è rientrato per cambiare la moto
I piloti iniziano a tornare in pista per le ultime cartucce, Bagnaia è stato il primo a ripartire
La situazione dopo i primi time attack
C'è anche Toprak Razgatlioglu, qui a colloquio con Quartararo. Martedì nei test sarà in pista pure lui con la Yamaha del team Pramac
Raul Fernandez fa 1:29.554 e scalza Zarco e Bagnaia, con Pecco al momento primo degli esclusi
Zarco e Bagnaia si migliorano, con Johann che fa meglio di Pecco: 1:29.586, 61 millesimi più veloce dell'italiano
Primi tempi: Bagnaia in 1:29.732 e Zarco in 1:29.905 in questo momento sarebbero in Q2, ma è ancora lunga
Cade subito Augusto Fernandez
Intanto qui il video della caduta precedente di Pedro Acosta nelle FP2. Ktm già rientrata al box, meccanici al lavoro per rimetterla in sesto in vista del Q2
Via al Q1, ultimi due posti disponibili per il Q2
I piloti impegnati nel Q1 a Valencia
- Martin
- Zarco
- A. Fernandez
- Marini
- Bulega
- Vinales
- Bastianini
- R. Fernandez
- Binder
- Chantra
- A. Espargaro
- Rins
- Bagnaia
- Oliveira
I risultati delle prove libere 2
Ai Ogura in extremis si prende queste FP2 in 1:29.897, precedendo Bagnaia, Bezzecchi e Morbidelli. 4° Acosta, protagonista nel finale di una caduta senza conseguenze. Tra poco ci sono le qualifiche
Caduta per Pedro Acosta, che stava dando spettacolo con diversi traversi
Progressi anche da Jorge Martin, che è 11°
Bagnaia (con gomma media nuova) fa 1:29.996 e si mette davanti a tutti! Questo è un buon segnale in vista delle qualifiche
Pedro Acosta sale in terza posizione, ma Bagnaia accende caschi rossi
I tempi a 10' dalla fine delle FP2
Qualche modifica di elettronica per Bagnaia, che ora dovrebbe fare delle prove con gomme diverse
I tempi a 20' dalla fine delle FP2
Intanto Morbidelli si mette in seconda posizione alle spalle del Bez
Marc Marquez poco fa ha consegnato una Ducati a un tifoso. Un momento emozionante per il fortunato ragazzo, tra abbracci e foto
Marc Marquez al muretto Ducati
Primi tempi: Bezzecchi davanti a tutti, poi Aleix Espargaro e Bagnaia
Sarà fondamentale monitorare Bagnaia, lui da subito impegnato in Q1 dopo il 14° tempo di ieri
Piloti in pista, 30' a disposizione per le ultime prove in vista del Q1
Tutto pronto a Valencia, tifosi di Pedro Acosta già carichi sugli spalti
Quartararo perde benzina: costretto al cambio tuta
Martin 22°: "Zero rischi, non posso permettermi altri infortuni"
Tardozzi su Pecco: "Abbiamo le spalle al muro. Motore? Non c'entra"
Bagnaia: "Idee chiare su cosa non va, difficile capire il perché"
Bezzecchi 2°: "Gran lavoro dopo la caduta, ho un super team"
Bagnaia 14°: i piloti qualificati in Q2
Acosta il migliore nelle Pre-qualifiche: i risultati
Valencia show: alle 10.10 le FP2, pole alle 10.50
Ultimo sabato stagionale per la MotoGP, con i piloti che alle 10.10 scenderanno in pista a Valencia per le FP2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatteranno le qualifiche.