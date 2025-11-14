Il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Valencia porta la firma di Pedro Acosta. Alle sue spalle Bezzecchi, Morbidelli e Alex Marquez. Escluso dai 10 Pecco Bagnaia: il torinese sarà costretto a passare dal Q1 di sabato mattina. 22° il rientrante Martin. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

