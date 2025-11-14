Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP, GP Valencia: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche

MotoGp fotogallery
12 foto

Il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Valencia porta la firma di Pedro Acosta. Alle sue spalle Bezzecchi, Morbidelli e Alex Marquez. Escluso dai 10 Pecco Bagnaia: il torinese sarà costretto a passare dal Q1 di sabato mattina. 22° il rientrante Martin. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE

ALTRE FOTOGALLERY

GP Valencia, qualificati al Q2 e chi parte dal Q1

MotoGp

Il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Valencia porta la firma di Pedro Acosta. Alle sue spalle...

12 foto

MotoGP a Valencia: l'analisi del circuito

MOTOGP

A Valencia va in scena l'ultimo atto del Mondiale, dal 14 al 16 novembre LIVE su Sky...

24 foto

MotoGP al ballo finale: Valencia chiude il 2025

14-16 novembre

La MotoGP si prepara a tornare a Valencia per l'ultimo ballo del 2025: dal 14 al 16 novembre,...

22 foto

FOTO-VIDEO della caduta di Bagnaia in gara

foto e video

Scivolata e ritiro per Pecco Bagnaia nel GP Portogallo. Il pilota Ducati, nel corso dell'11° giro...

22 foto

MotoGP, la classifica dopo il GP di Portimao

classifica

Marco Bezzecchi vince il GP di Portimao ed è a un passo dal conquistare il 3° posto in...

29 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Pre-qualifiche Moto3: Almansa il migliore, 4° Pini

    GP VALENCIA

    Almansa ha chiuso in testa il venerdì di Valencia, 4° Pini, primo degli italiani. Direttamente al...

    Moto2, Forward passa alle sospensioni Wp

    la novità

    Il costruttore decide di lasciare Öhlins e uniformarsi alla scelta di Ajo, Aspar e IntactGp IL...

    Via al GP Valencia: Libere dalle 10.45 su Sky

    MotoGp

    MotoGP in pista fino a domenica 16 novembre per il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo...