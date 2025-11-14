Il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Valencia porta la firma di Pedro Acosta. Alle sue spalle Bezzecchi, Morbidelli e Alex Marquez. Escluso dai 10 Pecco Bagnaia: il torinese sarà costretto a passare dal Q1 di sabato mattina. 22° il rientrante Martin. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- 1:29.240
- 1:29.293
- 1:29.425
- 1:29.473
- 1:29.555
- 1:29.556
- 1:29.593
- 1:29.597
- 1:29.634
- 1:29.673
- 11) BINDER
- 12) R. FERNANDEZ
- 13) A. ESPARGARO
- 14) BAGNAIA
- 15) ZARCO
- 16) MARINI
- 17) RINS
- 18) VINALES
- 19) BASTIANINI
- 20) A. FERNANDEZ
- 21) OLIVEIRA
- 22) MARTIN
- 23) CHANTRA
- 24) BULEGA