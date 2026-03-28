Incidente nel corso del primo giro della Sprint di Austin tra Marc Marquez e Di Giannantonio. Il campione del mondo, nel tentativo di guadagnare la 3^ posizione, ha perso l'anteriore della sua Ducati e ha fatto cadere il pilota romano. Diggia è ripartito e poi si è ritirato qualche giro dopo; Marc ha chiuso la gara da doppiato al 17° posto ed è stato punito con un 'long lap penalty' da scontare nella gara lunga: "Giusto così, ho sbagliato e devo essere penalizzato"

L'INCIDENTE TRA MARQUEZ E DI GIANNANTONIO. VIDEO