Incidente Marquez-Di Giannantonio nella Sprint di Austin: penalità per Marc nel GP
Incidente nel corso del primo giro della Sprint di Austin tra Marc Marquez e Di Giannantonio. Il campione del mondo, nel tentativo di guadagnare la 3^ posizione, ha perso l'anteriore della sua Ducati e ha fatto cadere il pilota romano. Diggia è ripartito e poi si è ritirato qualche giro dopo; Marc ha chiuso la gara da doppiato al 17° posto ed è stato punito con un 'long lap penalty' da scontare nella gara lunga: "Giusto così, ho sbagliato e devo essere penalizzato"
- Lo Steward Panel ha deciso di punire Marc Marquez con un 'long lap' da scontare nella gara di domenica per l'incidente con Di Giannantonio nel corso del primo giro della Sprint di Austin.
- Il comunicato: "Durante la Sprint del GP Usa, alla curva 12 hai causato un incidente, coinvolgendo il pilota #49. Lo Steward Panel ha imposto una Long Lap Penalty. La penalità dovrà essere scontata dal pilota nella prossima gara di campionato".
- Marc è intervenuto su Sky al termine della gara e ha commentato l'episodio: "Quando cadi è un peccato ma quando coinvolgi anche un altro pilota ti senti male per lui. Diggia non poteva fare nulla, è stato un mio errore in staccata. Ho provato ad andare lungo e rientrare, ma mi si è chiuso l'anteriore e ho preso Diggia. Devo essere penalizzato perché ho sbagliato, l'ho detto anche in direzione gara. Con Fabio abbiamo parlato, è arrabbiato ma è normale, lo sarei anche io"