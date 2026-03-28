Bezzecchi penalizzato, impeding su Marquez: cosa è successo nelle qualifiche di Austin
Tre episodi sotto investigazione e due piloti penalizzati dopo il caos nelle qualifiche di Austin: lo Steward Panel ha deciso di penalizzare Bezzecchi e Marini con due posizioni in griglia nella gara di domenica (partiranno rispettivamente 4° e 11°) per aver rallentato Marc Marquez, con quest'ultimo che è stato 'assolto' (al pari di Ogura) per un altro caso di presunto impeding finito sotto la lente d'ingrandimento
- Marc Marquez è stato ostacolato durante il time attack da un gruppetto di piloti che stava tornando ai box composto da Bezzecchi, Marini e Ogura.
- La direzione gara ha comunicato che "Bezzecchi e Marini hanno ricevuto una penalità di 2 posizioni in griglia per il GP di domenica, per aver guidato lentamente in traiettoria durante il Q2". Nella gara lunga, dunque, partiranno rispettivamente 4° e 11°.
- Situazione simile anche per Pecco Bagnaia che nel corso del secondo time attack si è ritrovato davanti un gruppo di piloti in fase di lancio per il giro veloce
- Lo Steward Panel aveva comunicato che l'episodio che ha "coinvolto Bagnaia e Ogura" era finito sotto investigazione, ma il giapponese non ha ricevuto penalità
- Anche Marc Marquez era finito sotto investigazione per non aver lasciato lo spazio adeguato a Bastianini per compiere la curva. Il campione del mondo non ha ricevuto penalità al pari di Ogura.