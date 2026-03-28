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Bezzecchi penalizzato, impeding su Marquez: cosa è successo nelle qualifiche di Austin

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Tre episodi sotto investigazione e due piloti penalizzati dopo il caos nelle qualifiche di Austin: lo Steward Panel ha deciso di penalizzare Bezzecchi e Marini con due posizioni in griglia nella gara di domenica (partiranno rispettivamente 4° e 11°) per aver rallentato Marc Marquez, con quest'ultimo che è stato 'assolto' (al pari di Ogura) per un altro caso di presunto impeding finito sotto la lente d'ingrandimento

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