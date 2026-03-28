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MotoGP, qualifiche GP Austin: Di Giannantonio in pole. 2° Bezzecchi, 3° Acosta

Un super Di Giannantonio firma la pole ad Austin con il nuovo record della pista (in 2:00.136), la seconda consecutiva dopo quella di Goiania. Alle sue spalle Bezzecchi e Acosta. Bagnaia in seconda fila davanti a Mir e Marc Marquez. Caos e impeding in qualifica: 2 posizioni in griglia nella gara lunga per Bezzecchi e Marini. Questa sera alle 21 la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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in evidenza

Qualifiche Austin: 1° Diggia 2° Bezzecchi 3° Acosta

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Rivivi le qualifiche con i nostri HIGHLIGHTS

La MotoGP torna in pista alle 21 per la Sprint Race. Prima da non perdere le qualifiche Moto3 e Moto2. Siamo ancora in attesa delle possibili penalità per 'impeding'...

La griglia di partenza di Austin

GP Usa, la griglia di partenza di Austin

GP Usa, la griglia di partenza di Austin

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Diggia in pole (i numeri di Michele Merlino)

  • 3^ pole in top-class (2^ quest'anno dopo il Brasile)
  • 7^ prima fila in carriera
  • In tutte e 3 le pole di DI GIANNANTONIO in top-class, Bezzecchi era al secondo posto  (Mugello ’22, Goiania e Austin ’26)
  • Per Ducati 118^ pole in top-class 
  • 5^ pole Ducati in questo GP, 5 negli ultimi 6 GP corsi qui, manca solo il 2024 (pole di Vinales, Aprilia)

I piloti 'under investigation'

Ci sono alcuni piloti sotto investigazione per presunti 'impeding': tra questi Bezzecchi, Ogura e Marc Marquez. Si attendono novità dalo Steward Panel

GP Usa, i risultati delle qualifiche

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bandiera a scacchi!

Pole position di Di Giannantonio, la seconda consecutiva dopo il Brasile: il pilota VR fa il nuovo record della pista ad Austin in 2:00.136. Con lui in prima fila Bezzecchi e Acosta. Dalla 2^ fila Bagnaia, Mir e Marc Marquez

Bagnaia si migliora e centra la seconda fila: 4° tempo per lui

La situazione dopo gli ultimi time attack: Diggia, Bezzecchi, Acosta, Mir, Marc Marquez, e Martin. Bagnaia è 8°

pole position!

DI GIANNANTONIO! 2:00.136!

Frustrazione anche per Bagnaia, che si è ritrovato poco fa nel traffico, nello specifico Ogura. Episodio anche questo sotto investigazione

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Marc Marquez ha trovato traffico nel suo secondo tentativo precedente, davanti si è ritrovato Bezzecchi e Marini. Marc ha scosso la testa e se l'è un po' presa con chi lo precedeva. Episodio sotto investigazione

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Bagnaia ha cambiato gomme ed è già ripartito, in pista con lui anche Fermin Aldeguer

La situazione dopo i primi time attack

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bandiera gialla!

Caduto Enea Bastianini intanto

pole position!

MIR! 2:00.591! Per ora c'è lui in pole position, oltre due decimi meglio di Bagnaia

Pioggia di caschi rossi al Cota!

pole position!

Bagnaia davanti a tutti in 2:00.815! Siamo già sotto il record della pista! Poi Diggia, Marc Marquez e Bezzecchi

A breve avremo i primi rilevamenti cronometrici

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si parte!

Piloti in pista, ci si gioca la pole al Cota

I 12 piloti che si giocheranno la pole ad Austin

  • Marini
  • Bastianini
  • Mir
  • Acosta
  • Diggia
  • Aldeguer
  • Bagnaia
  • Bezzecchi
  • A. Marquez
  • Ogura
  • Martin
  • M. Marquez

I risultati del Q1: Aldeguer e Mir in Q2

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bandiera a scacchi!

Fermin Aldeguer e Joan Mir volano in Q2 a giocarsi la pole con i primi 10 di ieri. Raul Fernandez primo degli esclusi, scatterà 13° davanti a Moreira, Zarco e Quartararo. Morbidelli in grande difficoltà, partirà 20° 

Diogo Moreira si migliora e sale in 4^ posizione, comunque un buon Q1 per il rookie

Aldeguer! 2:00.977! Prenota il Q2 con Mir, al momento Raul Fernandez sarebbe il primo degli esclusi

Raul Fernandez abbassa il suo tempo e si porta a soli 18 millesimi da Mir. Zarco e Quartararo salgono in 3^ e 4^ ma sarebbero esclusi al momento...

Piloti di nuovi in pista per le ultime cartucce di questo Q1

La situazione dopo i primi time attack

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bandiera gialla!

Caduta per Fabio Quartararo in curva 15: il francese resta agganciato alla sua M1, per fortuna tutto ok ma che rischio...

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Mir invece si migliora ancora in 2:01.210, il Q2 per lui è più vicino

Aldeguer accarezza per un attimo il secondo posto, ma viene scalzato ancora da Raul Fernandez in 2:01.610. Potrebbe però non bastare per il Q2...

Pioggia di caschi rossi al Cota

Primi tempi: Joan Mir in 2:01.324 e Raul Fernandez al momento davanti a tutti e dunque in Q2

si parte!

Via al Q1 ad Austin

I piloti impegnati nel Q1 ad Austin

  • Zarco
  • Razgatlioglu
  • Moreira
  • Quartararo
  • Morbidelli
  • Fernandenz
  • Binder
  • Mir
  • Rins
  • Miller
  • Aldeguer

Il VIDEO della caduta di Bezzecchi nelle FP2

Difficilmente i tecnici Aprilia riusciranno a mettere a posto la moto con cui Bez è caduto nelle FP2: il leader del Mondiale dovrà fare le qualifiche con una sola RS-GP a disposizione

I risultati delle FP2 ad Austin

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bandiera a scacchi!

Miglior tempo per Jorge Martin nelle FP2: il pilota Aprilia precede Marc Marquez e Bagnaia. 4° Bezzecchi, caduto (senza conseguenze) nel finale 

bandiera gialla!

Altra caduta per Ai Ogura, la seconda delle sue FP2

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Jorge Martin scalza subito Marc Marquez: 2:01.563 con gomma media

bandiera gialla!

Caduta anche per Diogo Moreira, settore 1

Marc Marquez balza al comando: 2:01.714

Bezzecchi caduto nelle FP2 come già successo in Brasile, da capire se riusciranno a mettere a posto la moto numero 1 per le qualifiche

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bandiera gialla!

Cadute ad alta velocità per Alex Marquez e Bezzecchi, entrambi i piloti ok

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Sia Marc Marquez che Bagnaia continuano a lavorare con la nuova aerodinamica 

I tempi a 10' dalla fine delle FP2

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"Il giorno dopo è sempre quello peggiore, ma lo tratteranno al meglio e non avrà problemi per la gara". Così Davide Tardozzi sulle condizioni di Marc Marquez dopo la caduta di ieri

Davide Tardozzi: "Nuova aerodinamica nel posteriore? La proveranno i due piloti ufficiali, poi vediamo"

I tempi a 20' dalla fine delle FP2

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Bezzecchi miglior tempo provvisorio: 2:01.789

bandiera gialla!

Caduta per Ai Ogura nella parte finale del circuito

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Bagnaia in testa alla classifica, poi Acosta e Toprak. Ma è pioggia di caschi rossi al Cota, tempi ancora abbastanza alti

Focus sull'aerodinamica Ducati sul codone, in questo momento presente sulle moto di Marc Marquez e Pecco Bagnaia

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23 gradi ad Austin, temperatura decisamente più bassa  e cielo nuvoloso rispetto alla giornata di ieri, che era piuttosto calda

si parte!

Pit lane aperta, 30 minuti a disposizione dei piloti per le ultime prove prima delle qualifiche

Ricordiamo che Maverick Vinales salterà il weekend di Austin: lo spagnolo è atteso in Italia, dove gli sarà rimossa una vite alla spalla sinistra infortunata lo scorso anno

Bagnaia 8°: "Piccolo limite tecnico ma lo risolveremo"

Bagnaia: 'Abbiamo avuto un piccolo limite tecnico'

Bagnaia: 'Abbiamo avuto un piccolo limite tecnico'

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Bezzecchi 4°: "Moto un po' nervosa ma buone Pre-qualifiche"

Di Giannantonio 3°: "Stiamo cercando di fare meno casino possibile"

Ducati è cambiata rispetto al 2025? Di Giannantonio risponde così

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Marc: "La caduta è stata colpa mia, ho dolore a schiena e collo"

Caduta ad alta velocità per Marquez nelle FP1: foto e video

Marc Marquez: 'Colpo forte nel muro, è andata bene'

Marc Marquez: 'Colpo forte nel muro, è andata bene'

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Cinque italiani in top 10: i qualificati al Q2

GP Stati Uniti, i 10 piloti qualificati al Q2 ad Austin

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Marc Marquez il migliore nelle Pre-qualifiche: i risultati

Alle 21 la Sprint Race su Sky Sport

In serata, alle 21, la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend texano (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

Sabato show ad Austin: ora le FP2, pole alle 16.50

Inizia un super sabato ad Austin con i piloti che alle 16.10 scenderanno in pista per le FP2. Quaranta minuti più tardi, alle 16.50, scatterà la caccia alla pole nelle qualifiche.