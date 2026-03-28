Un super Di Giannantonio firma la pole ad Austin con il nuovo record della pista (in 2:00.136), la seconda consecutiva dopo quella di Goiania. Alle sue spalle Bezzecchi e Acosta. Bagnaia in seconda fila davanti a Mir e Marc Marquez. Caos e impeding in qualifica: 2 posizioni in griglia nella gara lunga per Bezzecchi e Marini. Questa sera alle 21 la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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