MotoGP, qualifiche GP Austin: Di Giannantonio in pole. 2° Bezzecchi, 3° Acosta
Un super Di Giannantonio firma la pole ad Austin con il nuovo record della pista (in 2:00.136), la seconda consecutiva dopo quella di Goiania. Alle sue spalle Bezzecchi e Acosta. Bagnaia in seconda fila davanti a Mir e Marc Marquez. Caos e impeding in qualifica: 2 posizioni in griglia nella gara lunga per Bezzecchi e Marini. Questa sera alle 21 la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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Rivivi le qualifiche con i nostri HIGHLIGHTS
La MotoGP torna in pista alle 21 per la Sprint Race. Prima da non perdere le qualifiche Moto3 e Moto2. Siamo ancora in attesa delle possibili penalità per 'impeding'...
Diggia in pole (i numeri di Michele Merlino)
- 3^ pole in top-class (2^ quest'anno dopo il Brasile)
- 7^ prima fila in carriera
- In tutte e 3 le pole di DI GIANNANTONIO in top-class, Bezzecchi era al secondo posto (Mugello ’22, Goiania e Austin ’26)
- Per Ducati 118^ pole in top-class
- 5^ pole Ducati in questo GP, 5 negli ultimi 6 GP corsi qui, manca solo il 2024 (pole di Vinales, Aprilia)
I piloti 'under investigation'
Ci sono alcuni piloti sotto investigazione per presunti 'impeding': tra questi Bezzecchi, Ogura e Marc Marquez. Si attendono novità dalo Steward Panel
GP Usa, i risultati delle qualifiche
Pole position di Di Giannantonio, la seconda consecutiva dopo il Brasile: il pilota VR fa il nuovo record della pista ad Austin in 2:00.136. Con lui in prima fila Bezzecchi e Acosta. Dalla 2^ fila Bagnaia, Mir e Marc Marquez
Bagnaia si migliora e centra la seconda fila: 4° tempo per lui
La situazione dopo gli ultimi time attack: Diggia, Bezzecchi, Acosta, Mir, Marc Marquez, e Martin. Bagnaia è 8°
DI GIANNANTONIO! 2:00.136!
Frustrazione anche per Bagnaia, che si è ritrovato poco fa nel traffico, nello specifico Ogura. Episodio anche questo sotto investigazione
Marc Marquez ha trovato traffico nel suo secondo tentativo precedente, davanti si è ritrovato Bezzecchi e Marini. Marc ha scosso la testa e se l'è un po' presa con chi lo precedeva. Episodio sotto investigazione
Bagnaia ha cambiato gomme ed è già ripartito, in pista con lui anche Fermin Aldeguer
La situazione dopo i primi time attack
Caduto Enea Bastianini intanto
MIR! 2:00.591! Per ora c'è lui in pole position, oltre due decimi meglio di Bagnaia
Pioggia di caschi rossi al Cota!
Bagnaia davanti a tutti in 2:00.815! Siamo già sotto il record della pista! Poi Diggia, Marc Marquez e Bezzecchi
A breve avremo i primi rilevamenti cronometrici
Piloti in pista, ci si gioca la pole al Cota
I 12 piloti che si giocheranno la pole ad Austin
- Marini
- Bastianini
- Mir
- Acosta
- Diggia
- Aldeguer
- Bagnaia
- Bezzecchi
- A. Marquez
- Ogura
- Martin
- M. Marquez
I risultati del Q1: Aldeguer e Mir in Q2
Fermin Aldeguer e Joan Mir volano in Q2 a giocarsi la pole con i primi 10 di ieri. Raul Fernandez primo degli esclusi, scatterà 13° davanti a Moreira, Zarco e Quartararo. Morbidelli in grande difficoltà, partirà 20°
Diogo Moreira si migliora e sale in 4^ posizione, comunque un buon Q1 per il rookie
Aldeguer! 2:00.977! Prenota il Q2 con Mir, al momento Raul Fernandez sarebbe il primo degli esclusi
Raul Fernandez abbassa il suo tempo e si porta a soli 18 millesimi da Mir. Zarco e Quartararo salgono in 3^ e 4^ ma sarebbero esclusi al momento...
Piloti di nuovi in pista per le ultime cartucce di questo Q1
La situazione dopo i primi time attack
Caduta per Fabio Quartararo in curva 15: il francese resta agganciato alla sua M1, per fortuna tutto ok ma che rischio...
Mir invece si migliora ancora in 2:01.210, il Q2 per lui è più vicino
Aldeguer accarezza per un attimo il secondo posto, ma viene scalzato ancora da Raul Fernandez in 2:01.610. Potrebbe però non bastare per il Q2...
Pioggia di caschi rossi al Cota
Primi tempi: Joan Mir in 2:01.324 e Raul Fernandez al momento davanti a tutti e dunque in Q2
Via al Q1 ad Austin
I piloti impegnati nel Q1 ad Austin
- Zarco
- Razgatlioglu
- Moreira
- Quartararo
- Morbidelli
- Fernandenz
- Binder
- Mir
- Rins
- Miller
- Aldeguer
Il VIDEO della caduta di Bezzecchi nelle FP2
Difficilmente i tecnici Aprilia riusciranno a mettere a posto la moto con cui Bez è caduto nelle FP2: il leader del Mondiale dovrà fare le qualifiche con una sola RS-GP a disposizione
I risultati delle FP2 ad Austin
Miglior tempo per Jorge Martin nelle FP2: il pilota Aprilia precede Marc Marquez e Bagnaia. 4° Bezzecchi, caduto (senza conseguenze) nel finale
Altra caduta per Ai Ogura, la seconda delle sue FP2
Jorge Martin scalza subito Marc Marquez: 2:01.563 con gomma media
Caduta anche per Diogo Moreira, settore 1
Marc Marquez balza al comando: 2:01.714
Bezzecchi caduto nelle FP2 come già successo in Brasile, da capire se riusciranno a mettere a posto la moto numero 1 per le qualifiche
Cadute ad alta velocità per Alex Marquez e Bezzecchi, entrambi i piloti ok
Sia Marc Marquez che Bagnaia continuano a lavorare con la nuova aerodinamica
I tempi a 10' dalla fine delle FP2
"Il giorno dopo è sempre quello peggiore, ma lo tratteranno al meglio e non avrà problemi per la gara". Così Davide Tardozzi sulle condizioni di Marc Marquez dopo la caduta di ieri
Davide Tardozzi: "Nuova aerodinamica nel posteriore? La proveranno i due piloti ufficiali, poi vediamo"
I tempi a 20' dalla fine delle FP2
Bezzecchi miglior tempo provvisorio: 2:01.789
Caduta per Ai Ogura nella parte finale del circuito
Bagnaia in testa alla classifica, poi Acosta e Toprak. Ma è pioggia di caschi rossi al Cota, tempi ancora abbastanza alti
Focus sull'aerodinamica Ducati sul codone, in questo momento presente sulle moto di Marc Marquez e Pecco Bagnaia
23 gradi ad Austin, temperatura decisamente più bassa e cielo nuvoloso rispetto alla giornata di ieri, che era piuttosto calda
Pit lane aperta, 30 minuti a disposizione dei piloti per le ultime prove prima delle qualifiche
Ricordiamo che Maverick Vinales salterà il weekend di Austin: lo spagnolo è atteso in Italia, dove gli sarà rimossa una vite alla spalla sinistra infortunata lo scorso anno
Bagnaia 8°: "Piccolo limite tecnico ma lo risolveremo"
Bagnaia: 'Abbiamo avuto un piccolo limite tecnico'Vai al contenuto
Bezzecchi 4°: "Moto un po' nervosa ma buone Pre-qualifiche"
Di Giannantonio 3°: "Stiamo cercando di fare meno casino possibile"
Ducati è cambiata rispetto al 2025? Di Giannantonio risponde cosìVai al contenuto
Marc: "La caduta è stata colpa mia, ho dolore a schiena e collo"
Caduta ad alta velocità per Marquez nelle FP1: foto e video
Marc Marquez: 'Colpo forte nel muro, è andata bene'Vai al contenuto
Cinque italiani in top 10: i qualificati al Q2
GP Stati Uniti, i 10 piloti qualificati al Q2 ad AustinVai al contenuto
Marc Marquez il migliore nelle Pre-qualifiche: i risultati
Sabato show ad Austin: ora le FP2, pole alle 16.50
Inizia un super sabato ad Austin con i piloti che alle 16.10 scenderanno in pista per le FP2. Quaranta minuti più tardi, alle 16.50, scatterà la caccia alla pole nelle qualifiche.