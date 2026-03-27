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MotoGP, GP Usa ad Austin: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche

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Marc Marquez firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Austin. Il campione del mondo in carica ha chiuso in 2:00.927 davanti a Ogura e Di Giannantonio, 4° Bezzecchi. In Q2 anche Martin e Bagnaia con il 7° e l'8° tempo. Tra i piloti che dovranno passare dal Q1 ci sono Mir, Raul Fernandez, Quartararo e Morbidelli. Qualifiche sabato alle 16.50 e Sprint Race alle 21. Domenica gara lunga alle 22. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE

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