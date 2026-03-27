Marc Marquez firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Austin. Il campione del mondo in carica ha chiuso in 2:00.927 davanti a Ogura e Di Giannantonio, 4° Bezzecchi. In Q2 anche Martin e Bagnaia con il 7° e l'8° tempo. Tra i piloti che dovranno passare dal Q1 ci sono Mir, Raul Fernandez, Quartararo e Morbidelli. Qualifiche sabato alle 16.50 e Sprint Race alle 21. Domenica gara lunga alle 22. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- 2:00.927
- 2:00.980
- 2:01.114
- 2:01.127
- 2:01.213
- 2:01.250
- 2:01.265
- 2:01.371
- 2:01.494
- 2:01.579
- 11) MIR
- 12) ALDEGUER
- 13) R. FERNANDEZ
- 14) ZARCO
- 15) QUARTARARO
- 16) MILLER
- 17) MOREIRA
- 18) RAZGATLIOGLU
- 19) BINDER
- 20) MORBIDELLI
- 21) RINS