Marc Marquez firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Austin. Il campione del mondo in carica ha chiuso in 2:00.927 davanti a Ogura e Di Giannantonio, 4° Bezzecchi. In Q2 anche Martin e Bagnaia con il 7° e l'8° tempo. Tra i piloti che dovranno passare dal Q1 ci sono Mir, Raul Fernandez, Quartararo e Morbidelli. Qualifiche sabato alle 16.50 e Sprint Race alle 21. Domenica gara lunga alle 22. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE