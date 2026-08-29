GP Aragon
Fine
Prove Libere 2
- 1.M. Bezzecchi
- 2.A. Marquez
- 3.M. Marquez
GP Aragon
Fine
Prove Libere 2
MotoGP, qualifiche e pole del GP Aragon in diretta LIVE
Inizia un super sabato ad Aragon, con i piloti della MotoGP che alle 10.10 saranno impegnati nelle FP2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole: Pecco Bagnaia, 13° nelle Pre-qualifiche, sarà costretto a passare dal Q1. Nel pomeriggio, alle 15, il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Aragon Show: alle 10.10 le FP2, poi la pole
Solito show del sabato ad Aragon, con i piloti che alle 10.10 scenderanno in pista per l'ultima sessione di Libere. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, partirà la caccia alla pole nelle qualifiche.