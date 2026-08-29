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MotoGP, qualifiche e pole del GP Aragon in diretta LIVE

Inizia un super sabato ad Aragon, con i piloti della MotoGP che alle 10.10 saranno impegnati nelle FP2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole: Pecco Bagnaia, 13° nelle Pre-qualifiche, sarà costretto a passare dal Q1. Nel pomeriggio, alle 15, il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

I 10 PILOTI QUALIFICATI AL Q2

LIVE

Nel pomeriggio la Sprint Race

Come di consueto il sabato pomeriggio verrà chiuso dalla Sprint Race: semaforo verde alle 15, tutto da vivere LIVE su  Sky Sport e in streaming su NOW.

Aragon Show: alle 10.10 le FP2, poi la pole

Solito show del sabato ad Aragon, con i piloti che alle 10.10 scenderanno in pista per l'ultima sessione di Libere. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, partirà la caccia alla pole nelle qualifiche

GP Aragon LIVE su Sky: tra poco le FP2, poi le qualifiche

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