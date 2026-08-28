Marco, 1:45.455 il tempo che vale la prima posizione. È sicuramente importantissimo. Mi permetto di dire che è un tempo importantissimo soprattutto psicologicamente, non so se sei d'accordo.

"È un tempo importante in generale. E sono contento. È stata una buona giornata. Già da stamattina mi son trovato bene, abbiamo fatto un po' di lavoro nel box tra un turno e l'altro e siamo riusciti ad avere un piccolo miglioramento. È vero che ancora ho due o tre punti di guida dove sono un po' un testone e provo forse a fare un pelo troppo, quindi poi finisco per perdere in realtà. Spero di riuscire a sistemare questa cosa domani, che mi venga un po' più naturale alla guida. Ovviamente ancora dobbiamo lavorare molto perché le condizioni della pista cambiano, si evolvono giorno per giorno e quindi è come riniziare sempre il weekend. Però era importante fare questo venerdì. Fisicamente speravo di stare meglio un'altra volta, però sicuramente sto meglio rispetto a Silverstone".

Mi sembra di vedere questa volta una moto un po' meno reattiva, un po' meno fastidiosa nella prima fase di ingresso, di staccata, quando la metti dentro, quella che, tra virgolette, sembrava una caratteristica molto Aprilia. Mi sembri molto bello pulito nel metterla dentro.

"Forse è un po' la pista perché essendoci tutte queste staccate da piegato non puoi mai veramente esagerare col freno, non puoi mai veramente essere incisivo in staccata. Noi soffriamo di più nella staccata da dritto, ecco. In quelle poche che ci sono comunque la moto tende a muoversi un po', è il suo carattere, non ci possiamo per adesso fare niente. Ci stiamo continuando a lavorare da quando ho iniziato a guidarla e abbiamo già fatto dei passi in avanti, però è un po' l'indole della moto, diciamo. Però dai, il passo non è malissimo. Vediamo come va domani, come mi sveglio, come va il ginocchio che è sempre un po'... vorrei dire una roba in dialetto nostro, ma non la posso dire. Anche la spalla, che qua gira tutta a sinistra, è sempre un po' tosta, però bello".

Come va il ginocchio dopo una giornata in moto?

"Diciamo che è un po' una bega perché comunque il ginocchio si gonfia tanto e mi fa sempre un sacco di liquido. Quindi mi aspetto che nell'arco della serata mi si gonfi. Dopo con Marco cercheremo un po' di contenere il tutto, però sarà tosta con questo ginocchio, mi toccherà andarci dietro un po' di tempo, purtroppo. E la spalla va meglio, ma qua essendo molto a sinistra rispetto a Silverstone è un po' più faticoso. Però non sono messo male".

Ti ho visto a inizio turno con la media veramente molto veloce, pensi che possa essere un'opzione anche per la Sprint oppure era un lavoro prettamente per domenica per portarti avanti?

"L'anno scorso ho fatto la Sprint con la media e sicuramente è una possibilità, eh però quest'anno hanno indurito la soft rispetto all'anno scorso, un po' come hanno fatto a Silverstone, quindi è una mescola più dura da entrambi i lati, sia destra che sinistra. Perciò era importante provarla secondo me. Anche domani sarà importante cercare di portarla un po' avanti per vedere come si evolve. In questo momento non ti so dire se è una possibilità reale o meno, però secondo me una possibilità c'è".