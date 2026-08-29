MotoGP, Sprint Aragon: vince Marc Marquez. 2° Alex, 3° Bezzecchi
Marc Marquez domina la Sprint Race di Aragon. Lo spagnolo, scattato 2°, si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi. 4° Acosta, poi Martin e Aldeguer. 11° Bagnaia. Out Marini, Di Giannantonio e Quartararo. In classifica Martin è a +29 su Bezzecchi e +33 su Marc Marquez. Domenica il gran finale con la gara lunga alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
in evidenza
Il VIDEO dell'ultimo giro
Marc Marquez vince la Sprint (i numeri di M. Merlino)
- MARC MARQUEZ: nuovo primatista per vittorie Sprint: 20, lascia Martin a 19
- Unico vincitore Sprint ad Aragon, 3 su 3, dal ’24 in poi.
- Secondo pilota che vince 3 Sprint in un circuito dopo Jorge Martin a Le Mans.
- 10^ Sprint condotta dall’inizio alla fine.
- Nuovo primatista anche per medaglie Sprint: 36, lascia Martin a 35.
- DUCATI: 7^ vittoria Sprint quest'anno, 59^ in totale (su 74 disputate = 79%).
L'ordine d'arrivo della Sprint di Aragon
Marc Marquez si prende di forza la prima posizione in curva 1 e poi domina la Sprint Race di Aragon davanti a suo fratello Alex e a Marco Bezzecchi, scattato dalla pole ma mai in grado di seguire i due ducatisti. 4° Acosta, 5° il leader del Mondiale Martin. Bagnaia chiude 11°
ULTIMO GIRO AL MOTORLAND!
Aggiornamento su Luca Marini: ha già lasciato il centro medico, dovrebbero essere ok l'italiano di Hrc
2 giri alla fine
Marc Marquez, poi Alex, Bezzecchi, Acosta e Martin. Le prime 5 posizioni sembrano abbastanza cristallizzate. In lotta invece Moreira, Fernandez e Aldeguer per la 6^ piazza
3 giri alla fine
Marc Marquez ha oltre un secondo su Alex e sembra ormai lanciato verso la vittoria. Bezzecchi tornato a 6 decimi dal pilota Gresini, che ha reagito ai tempi del romagnolo
Luca Marini al centro medico per controlli dopo la caduta
4 giri alla fine
Attenzione a Bezzecchi, ha recuperato 3-4 decimi negli ultimi passaggi su Alex Marquez riducendo il gap dal pilota Gresini. Il secondo posto potrebbe non essere così scontato...
La situazione a 5 giri dalla fine
Fabio Quartararo rompe il motore, ritiro per lui
6 giri alla fine
Marc Marquez ora gestisce, Bezzecchi sembra non poter colmare il gap con Alex. Dietro errore di Martin, Acosta si riprende la 4^ posizione
7 giri alla fine
Marc Marquez gestisce il vantaggio su Alex, sembra averne più di tutti in termini di passo. Dietro Bagnaia in 11^ posizione, forse ha commesso un errore
Il VIDEO della partenza della Sprint
8 giri alla fine
Marc Marquez ha 8 decimi sul fratello, Bezzecchi a mezzo secondo dal pilota Gresini. Martin a 1'' dal compagno di squadra
9 giri alla fine
Marc Marquez allunga su Alex, dietro Martin passa Acosta e sale in 4^ posizione
Caduta anche per Fabio Di Giannantonio, pilota ok. Era in ottava posizione
10 giri alla fine
Marc Marquez in testa con 3 decimi su Alex, Bezzecchi a 2 decimi dal pilota Gresini. Poi più staccato Acosta, quindi Martin e Fernandez protagonisti di una bagarre in 'casa'
Caduta per Luca Marini in curva 7, sembra dolorante
La partenza
Marc Marquez subito 'cattivo', si prende la testa dela corsa di forza. Poi Alex che approfitta di un largo di Bezzecchi. Il pilota Aprilia è scivolato in terza posizione
PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA ALLA SPRINT RACE DEL GP ARAGON!
Via al giro di ricognizione
I piloti dovranno percorrere 11 giri al MotorLand, tra poco si parte. Sale la tensione...
Carte mischiate a livello di gomme: alcuni piloti hanno la soft al posteriore, altri la media. Quale sarà la scelta giusta?
La griglia di partenza della Sprint di Aragon
Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche Moto3
Motori accesi al MotorLand, piloti MotoGP in pista per il giro di schieramento
20' al via, a breve i piloti lasceranno il box e andranno a schierarsi in griglia di partenza
Bastianini a Sky: dal futuro in Trackhouse al biennio in Ktm
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Beirer fa chiarezza sui motori Ktm
Non solo Bez ad Aragon: tutti i record nel Mondiale
Bezzecchi ritocca il miglior giro ad Aragon: tutti i record pista dopo pistaVai al contenuto
Bezzecchi in pole (i numeri di Michele Merlino)
- 12^ pole in top-class (3^ quest'anno) eguaglia Johnny CECOTTO al 22° posto dell'era moderna (dal 1971) in top-class
- L’anno scorso qui si era qualificato PENULTIMO, dietro a Savadori e davanti a Chantra.
- Qui non si era mai qualificato nelle prime due file in top-class
- APRILIA: 20^ pole in top-class (6^ quest'anno)
- Prima pole Aprilia in questo GP, circuito in cui non si erano mai qualificati in prima fila e in cui l’anno scorso avevano mancato la top-10 con tutte e 3 le moto schierate
Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche
Dalla seconda fila (5°) il leader Jorge Martin, ottavo Bagnaia (proveniente dal Q1)
Bezzecchi partirà in prima fila davanti ai fratelli Marquez, con Marc 2° e Alex 3°
In pole position scatterà Marco Bezzecchi, che ha firmato il nuovo record della pista al MotorLand in 1:44.962
Ben ritrovati da Aragon, dove alle 15 è in programma la Sprint Race al MotorLand, ovviamente LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW