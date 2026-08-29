Marc Marquez domina la Sprint Race di Aragon. Lo spagnolo, scattato 2°, si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi. 4° Acosta, poi Martin e Aldeguer. 11° Bagnaia. Out Marini, Di Giannantonio e Quartararo. In classifica Martin è a +29 su Bezzecchi e +33 su Marc Marquez. Domenica il gran finale con la gara lunga alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW