MotoGP in pista al Red Bull Ring per un super sabato. Alle 10.10 i piloti saranno impegnati nelle FP2, mentre alle 10.50 scatterà la caccia alla pole position: Pecco Bagnaia e Raul Fernandez tra quelli impegnati in Q1 per provare a staccare gli ultimi due pass disponibili per il Q2. Da capire le condizioni della pista, ancora umida dopo la pioggia della notte. Nel pomeriggio, alle 15, la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

I QUALIFICATI AL Q2