- 1.P. Acosta
- 2.F. Aldeguer
- 3.A. Ogura
MotoGP, qualifiche e pole del GP Austria in diretta LIVE
MotoGP in pista al Red Bull Ring per un super sabato. Alle 10.10 i piloti saranno impegnati nelle FP2, mentre alle 10.50 scatterà la caccia alla pole position: Pecco Bagnaia e Raul Fernandez tra quelli impegnati in Q1 per provare a staccare gli ultimi due pass disponibili per il Q2. Da capire le condizioni della pista, ancora umida dopo la pioggia della notte. Nel pomeriggio, alle 15, la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
Acosta vola nelle Pre-qualifiche: i risultati
Da monitorare le condizioni della pista, ancora bagnata dopo la pioggia della notte. Si asciugherà in tempo per la top class?
Spielberg show: alle 10.10 le FP2, pole alle 10.50
Super sabato in Austria, con i piloti che alle 10.10 scenderanno in pista al Red Bull Ring per le FP2. Poco più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole nelle qualifiche.