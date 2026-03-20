MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Brasile
La pioggia delle prime ore del mattino ha costretto gli steward a un lavoro supplementare per mettere a posto la pista: programma ritardato di un'ora rispetto al previsto, con la Moto3 che è partita (sul bagnato) alle 14 italiane. A seguire la Moto2 alle 15 e la MotoGP alle 16.05. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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La griglia MotoGP è finalmente al completo: a Goiania si rivede in pista Fermin Aldeguer, che ha saltato tutta la pre-season e anche la prima gara di Buriram dopo l'infortunio al femore. Ieri il pilota Gresini ha ottenuto il fit dai medici al circuito, l'ultima formalità prima di poter risalire in sella
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La MotoGP torna in Brasile: Sprint e gara alle 19 LIVE su SkyVai al contenuto
Valentino Rossi e non solo: la storia della MotoGP in Brasile
L'albo d'oro del GP Brasile
- 1987: Wayne Gardner (Goiania)
- 1988: Eddie Lawson (Goiania)
- 1989: Kevin Schwantz (Goiania)
- 1992: Wayne Rainey (San Paolo)
- 1995: Luca Cadalora (Rio de Janeiro)
- 1996: Michael Doohan (Rio de Janeiro)
- 1997: Michael Doohan (Rio de Janeiro)
- 1999: Norifumi Abe (Rio de Janeiro)
- 2000: Valentino Rossi (Rio de Janeiro)
- 2001: Valentino Rossi (Rio de Janeiro)
- 2002: Valentino Rossi (Rio de Janeiro)
- 2003: Valentino Rossi (Rio de Janeiro)
- 2004: Makoto Tamada (Rio de Janeiro)
Pit lane finalmente aperta, la Moto3 in pista sul bagnato per la prima sessione a Goiania
Il nuovo programma delle Libere
- FP1 Moto3: ore 14
- FP1 Moto2: ore 15
- FP1 MotoGP: ore 16.05
Buongiorno da Goiania, dove il programma è stato posticipato causa condizioni della pista dopo la pioggia delle prime ore del mattino. La Moto3 partirà alle 14, con un'ora di ritardo sulla tabella di marcia. Si attendono comunicazioni sul nuovo programma per Moto2 e MotoGP, con la top class che sarebbe dovuta scendere in pista per le FP1 alle 15 ora italiana