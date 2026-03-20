La pioggia delle prime ore del mattino ha costretto gli steward a un lavoro supplementare per mettere a posto la pista: programma ritardato di un'ora rispetto al previsto, con la Moto3 che è partita (sul bagnato) alle 14 italiane. A seguire la Moto2 alle 15 e la MotoGP alle 16.05. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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