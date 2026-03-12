Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP verso il GP Brasile: i piloti che hanno vinto il 1° GP su un nuovo circuito

MotoGp fotogallery
14 foto
©IPA/Fotogramma

La MotoGP torna in Brasile a 22 anni di distanza dall'ultima volta (GP LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dal 20 al 22 marzo): per l'occasione, si correrà sul circuito di Goiania, che ha ospitato le due ruote a fine anni '80. Si tratta di un tracciato a tutti gli effetti nuovo per la MotoGP e per i piloti attualmente in griglia: scopriamo chi ha conquistato, in passato, la prima vittoria al debutto su una nuova pista del calendario. Marquez ne ha "battezzate" ben 4 in carriera

COSI' SARA' IL CIRCUITO DI GOIANA

ALTRE FOTOGALLERY

Acosta leader MotoGP senza vittorie: i precedenti

MotoGp

Pedro Acosta è il nuovo leader del Mondiale di MotoGP per la prima volta in carriera senza aver...

6 foto

MotoGP, prossima tappa a Goiânia per il GP Brasile

calendario 2026

In archivio il primo appuntamento del Mondiale 2026, che ha visto trionfare Marco Bezzecchi...

23 foto

Marc Marquez out ai -5 giri: fora e si ritira

foto e video

Ritiro per Marc Marquez nella prima gara stagionale in Thailandia. Nel corso del 21° dei 26 giri...

23 foto

La classifica MotoGP dopo il GP in Thailandia

MotoGp

Pedro Acosta è il leader del Mondiale 2026 dopo il GP Thailandia e per Ktm si tratta di una prima...

23 foto

MotoGP, gran finale a Buriram: gara alle 9 su Sky

motogp

Dopo la vittoria nella Sprint di Acosta a Buriram si avvicina il momento delle gare. Il GP...

24 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Moto2, Foggia al posto di Lunetta in Brasile e Usa

    moto2

    Dennis Foggia torna in Moto2 con SpeedRS: il pilota romano sostituirà Luca Lunetta, infortunato...

    Test SBK, la pioggia rovina il day-2 a Portimao

    PORTOGALLO

    Nel secondo giorno di test della Superbike a Portimao è la pioggia a tornare protagonista, come...

    Lowes il più veloce nel Day-1 di test a Portimao

    SBK

    Nel primo dei due giorni di test della Superbike a Portimao è Alex Lowes su Bimota a siglare il...