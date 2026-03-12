La MotoGP torna in Brasile a 22 anni di distanza dall'ultima volta (GP LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dal 20 al 22 marzo): per l'occasione, si correrà sul circuito di Goiania, che ha ospitato le due ruote a fine anni '80. Si tratta di un tracciato a tutti gli effetti nuovo per la MotoGP e per i piloti attualmente in griglia: scopriamo chi ha conquistato, in passato, la prima vittoria al debutto su una nuova pista del calendario. Marquez ne ha "battezzate" ben 4 in carriera

COSI' SARA' IL CIRCUITO DI GOIANA