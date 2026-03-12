MotoGP verso il GP Brasile: i piloti che hanno vinto il 1° GP su un nuovo circuito
La MotoGP torna in Brasile a 22 anni di distanza dall'ultima volta (GP LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dal 20 al 22 marzo): per l'occasione, si correrà sul circuito di Goiania, che ha ospitato le due ruote a fine anni '80. Si tratta di un tracciato a tutti gli effetti nuovo per la MotoGP e per i piloti attualmente in griglia: scopriamo chi ha conquistato, in passato, la prima vittoria al debutto su una nuova pista del calendario. Marquez ne ha "battezzate" ben 4 in carriera
- Dopo il primo round del Mondiale MotoGP in Thailandia, nel weekend del 20-22 marzo si volerà in Brasile, sul circuito di Goiania, che torna in calendario per la prima volta dal 1989.
- I piloti, dunque, possono reputarlo a tutti gli effetti un circuito "nuovo", anche perché la MotoGP non ci ha mai corso (nel 1989 la classe regina era ancora la 500)
- Di seguito, l'elenco dei piloti che hanno vinto i primi GP corsi su un nuovo circuito a partire dal 2002, primo anno di MotoGP
- Sete Gibernau, Gran Premio del Qatar 2004
- Valentino Rossi, Gran Premio della Cina 2005
- Marco Melandri, Gran Premio della Turchia 2005
- Valentino Rossi, Gran Premio di Indianapolis 2008
- Casey Stoner, Gran Premio di Aragon 2010
- Marc Marquez, Gran Premio delle Americhe 2013
- Marc Marquez, Gran Premio d'Argentina 2014
- Andrea Iannone, Gran Premio d'Austria 2016
- Come per Goiania, in questo caso è necessaria una distinzione: seppure il Motomondiale avesse già corso in Austria nell'allora A1-Ring, la MotoGP gareggiò per la prima volta a Spielberg nel 2016
- Marc Marquez, Gran Premio della Thailandia 2018
- Miguel Oliveira, Gran Premio del Portogallo 2020
- Miguel Oliveira, Gran Premio d'Indonesia 2022
- Marco Bezzecchi, Gran Premio d'India 2023
- Marc Marquez, Gran Premio d'Ungheria 2025