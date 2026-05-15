MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Barcellona
MotoGP in pista a Barcellona: si parte alle 10.45 con la prima sessione di prove libere, LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. E alle 15 ci sono le Pre-qualifiche, con in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Torna in pista Maverick Vinales in casa Ktm Tech3, Ducati senza Marc Marquez dopo la doppia operazione a spalla e piede
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La giornata proseguirà poi alle 15 con le Pre-qualifiche, che metteranno in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato
Buongiorno da Barcellona, dove alle 10.45 sono in programma le prove libere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW