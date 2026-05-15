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GP Catalunya
15 maggio - 17 maggio 2026
Circuito GP Catalunya
GP Catalunya
15 maggio - 17 maggio 2026
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MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Barcellona

MotoGP in pista a Barcellona: si parte alle 10.45 con la prima sessione di prove libere, LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. E alle 15 ci sono le Pre-qualifiche, con in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Torna in pista Maverick Vinales in casa Ktm Tech3, Ducati senza Marc Marquez dopo la doppia operazione a spalla e piede

LA GUIDA TV DEL GP BARCELLONA - LA CLASSIFICA MOTOGP

in evidenza

GP Catalunya: le Libere LIVE su Sky e NOW dalle 10.45

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Bagnaia e la caduta di Le Mans: "Non è stato un problema tecnico"

Bagnaia: 'A Le Mans non ho avuto un problema tecnico'

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Tardozzi: "Non sappiamo se Marquez sarà al Mugello"

Intanto a Barcellona spunta il murale di Tvboy

Tvboy dedica un murale alla resilienza di Marquez

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Marc Marquez è il grande assente del weekend: il pilota Ducati è stato operato la scorsa domenica alla spalla destra e al piede destro e salterà certamente il GP di casa

Bezzecchi: "Mondiale? Presto per fare i conti"

La classifica prima di Barcellona: Bezzecchi a +1 su Martin

MotoGP, la classifica dopo Le Mans: Bezzecchi-Martin vicinissimi

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Si torna in pista dopo la storica tripletta Aprilia a Le Mans, con la vittoria di Jorge Martin davanti a Bezzecchi e Ai Ogura. La casa di Noale si riconfermerà anche al Montmelo'?

Guida al GP Catalunya su Sky: tutti gli orari

MotoGP subito in pista a Barcellona: guida al GP LIVE su Sky Sport

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La giornata proseguirà poi alle 15 con le Pre-qualifiche, che metteranno in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato

Buongiorno da Barcellona, dove alle 10.45 sono in programma le prove libere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW