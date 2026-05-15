La MotoGP torna in pista alle 15 per le Pre-qualifiche del GP Barcellona (da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW), attenzione alle temperature più basse del solito, sarà importante scaldare le gomme. Nelle Libere 1 il più veloce è stato Alex Marquez davanti a Martin (+0.349) e Di Giannantonio (+0.393). Bezzecchi ha chiuso 5°. Martin sta bene nonostante la caduta, in cui ha sbattuto contro la propria moto: ha dolore al braccio sinistro, ma non dovrebbe avere problemi

LA CADUTA DI MARTIN