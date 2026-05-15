- 1.A. Marquez
- 2.J. Martin
- 3.F. Di Giannantonio
MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Barcellona
La MotoGP torna in pista alle 15 per le Pre-qualifiche del GP Barcellona (da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW), attenzione alle temperature più basse del solito, sarà importante scaldare le gomme. Nelle Libere 1 il più veloce è stato Alex Marquez davanti a Martin (+0.349) e Di Giannantonio (+0.393). Bezzecchi ha chiuso 5°. Martin sta bene nonostante la caduta, in cui ha sbattuto contro la propria moto: ha dolore al braccio sinistro, ma non dovrebbe avere problemi
Il migliore degli italiani nella prima sessione di prove libere a Barcellona è stato Fabio Di Giannantonio: il pilota del team VR46 ha chiuso al 3° posto con 1:40.343, con un distacco di +0.393 dal leader Alex Marquez
Marco Bezzecchi ha chiuso la prima sessione di prove libere a Barcellona con il 5° tempo (1:40.422), distante +0.472 dal leader Alex Marquez
Bagnaia, problemi con la chiusura dell'avantreno
Qualche problema per Bagnaia durante la prima sessione di prove libere: Bagnaia è tornato al box per spostare le gomme sulla seconda moto, poi è rientrato nuovamente ai box per tornare alla prima Ducati. Durante il confronto con il proprio team, Pecco ha mimato ai propri meccanici la chiusura dell'avantreno, soffre di questo problema in pista
Le condizioni di Martin dopo la caduta a Barcellona
Antonio Boselli, responsabile comunicazione di Aprilia, ha fatto il punto sulle condizioni di Martin dopo la caduta nelle prove libere 1 a Barcellona: "Jorge sta bene, ha solo un po' di dolore al gomito e al braccio sinistro. La caduta? Alla curva 12 l'air fence è molto vicino, Jorge è finito sotto la moto, hanno visto le immagini in Direzione Gara. Non credo che il dolore al braccio condizionerà le restanti prove, ma monitoreremo la situazione"
Bonora (Aprilia): "Martin sta bene, ha solo un po' di dolore al braccio"
Paolo Bonora, Race Manager dell'Aprilia, ha rassicurato tutti sulle condizioni di Martin dopo la caduta nelle prove libere a Barcellona: "Jorge ha solo un po' di dolore al braccio sinistro, nella scivolata era abbastanza vicino alla moto, fortunatamente dopo il primo controllo medico è tutto ok, sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta sicuramente bene"
Bonora: 'Martin ha urtato contro la sua moto dopo la caduta, ma sta bene'Vai al contenuto
Nonostante la brutta caduta, Martin non sembra avere riportato gravi conseguenze: lo spagnolo è apparso tranquillo dopo il controllo medico con il dottor Angel Charte, ha anche fatto un segno 'ok' con il dito per rassicurare i tifosi
Martin sbatte contro la propria moto: la caduta nelle Libere 1
La prima sessione di prove libere è stata caratterizzata dalla caduta di Jorge Martin in curva 12. La sua Aprilia ha sbattuto contro gli air fence, lo spagnolo scivolando è andato a finire sotto la propria moto. Una dinamica pericolosa, che provocato dolore al braccio sinistro di Martin, capace di rientrare comunque al box con le proprie gambe per un check medico
Martin scivola e sbatte contro la propria moto a Barcellona: la RICOSTRUZIONEVai al contenuto
I tempi delle prove libere 1 a Barcellona
Alex Marquez è stato il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona, il pilota del team Gresini ha chiuso davanti a Jorge Martin (+0.349) e Fabio Di Giannantonio (+0.393). Il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi, ha chiuso al 5° posto a (+0.472)
La prima sessione di prove libere del GP Barcellona è stata caratterizzata da temperature più basse del solito, intorno ai 16 gradi. Stesse temperature anche per le Pre-qualifiche, questo significa che per i piloti sarà fondamentale scaldare bene le gomme nei primi giri