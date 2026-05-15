È Pedro Acosta il migliore nelle Pre-qualifiche di Barcellona. Il pilota Ktm ha preceduto Alex Marquez e Binder. 7° il leader del Mondiale Bezzecchi. Bagnaia (12°), Ogura (13°) e Martin (17°) sono tra i piloti che dovranno passare dal Q1 per provare a conquistare gli ultimi due pass disponibili per il Q2. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE