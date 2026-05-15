MotoGP, la caduta di Jorge Martin nel GP Catalunya a Barcellona. FOTO-VIDEO
Brutta caduta nelle Libere 1 a Barcellona per Martin. Scivolata ad alta velocità in curva 12 per il pilota Aprilia che è apparso dolorante al gomito e al braccio sinistro a causa dell'impatto contro la sua stessa moto, finita contro le barriere. Martin è rientrato ai box accompagnato dal dottor Charte. Dopo alcuni minuti, lo spagnolo è uscito sorridente facendo segno che stava bene. Bonora a Sky: "Ha dolore al braccio sinistro, monitoreremo, ma sta bene"
IL VIDEO DELLA CADUTA - GP BARCELLONA, LE PRE-QUALIFICHE LIVE
- Martin al box Aprilia: è stato subito visitato dal dottor Angel Charte
- Il pollice alzato di Martin che rassicura sulle sue condizioni dopo la caduta
- Martin spiega quanto accaduto: la moto ha impattato contro le barriere e lo spagnolo è andato a sbattere contro la propria Aprilia
- "Jorge ha solo un po' di dolore al braccio sinistro, nella scivolata era abbastanza vicino alla moto, fortunatamente dopo il primo controllo medico è tutto ok, sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta. Al termine della sessione monitoreremo la situazione insieme al dottor Charte, ma sta sicuramente bene, ha solo un po' di dolore al braccio sinistro"
- Antonio Boselli, capo della comunicazione Aprilia, ha aggiunto: "Alla curva 12 l'air fence è molto vicino, si è infilato sotto la moto, hanno visto le immagini in Direzione Gara. Non credo che il dolore al braccio condizionerà le restanti prove"
- La MotoGP è in pista a Barcellona fino a domenica 17 maggio per il Gran Premio di Catalunya, LIVE su LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW