Brutta caduta nelle Libere 1 a Barcellona per Martin. Scivolata ad alta velocità in curva 12 per il pilota Aprilia che è apparso dolorante al gomito e al braccio sinistro a causa dell'impatto contro la sua stessa moto, finita contro le barriere. Martin è rientrato ai box accompagnato dal dottor Charte. Dopo alcuni minuti, lo spagnolo è uscito sorridente facendo segno che stava bene. Bonora a Sky: "Ha dolore al braccio sinistro, monitoreremo, ma sta bene"

IL VIDEO DELLA CADUTA - GP BARCELLONA, LE PRE-QUALIFICHE LIVE