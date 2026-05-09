Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Marquez, infortunio al piede dopo la caduta nella Sprint di Le Mans: le news

foto-video fotogallery
30 foto

Brutta caduta per Marc Marquez a poco più di un giro dal termine della Sprint di Le Mans. Lo spagnolo si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una frattura del quinto metatarso del piede destro: andrà a Madrid e lì decideranno quando operarlo. Marc ovviamente salterà la gara lunga di domenica, e anche il prossimo appuntamento del GP Catalunya.

LA CADUTA DI MARC MARQUEZ. VIDEO

ALTRE FOTOGALLERY

Brutta caduta per Marquez: infortunio al piede

foto-video

Brutta caduta per Marc Marquez a poco più di un giro dal termine della Sprint di Le Mans. Lo...

29 foto

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Le Mans

MotoGp

Jorge Martin vince la Sprint di Le Mans e accorcia sul leader del Mondiale, e suo compagno di...

25 foto

Non solo Marquez a Le Mans: i recordman in MotoGP

motomondiale

Un super Marc Marquez firma il nuovo record della pista a Le Mans... in Q1! Cosa sicuramente...

22 foto

Griglia partenza Le Mans: Sprint alle 15 su Sky

motogp

Una super prima fila a Le Mans: il poleman Pecco Bagnaia precede Marc Marquez e Bezzecchi,...

23 foto

MotoGP, la possibile griglia piloti per il 2027

MotoGp

Gli annunci per il momento sono congelati e lo saranno finché non sarà completato l'accordo tra...

23 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    MotoGP, Davide Brivio verso Honda Hrc dal 2027

    esclusiva sky

    Il manager italiano potrebbe diventare una delle figure di riferimento della casa giapponese,...

    Moto2: Guevara in pole a Le Mans, 11° Vietti

    GP FRANCIA

    Prima pole in carriera per lo spagnolo, autore del nuovo record della pista a Le Mans. In prima...

    Warning per Marc Marquez a Le Mans: il motivo

    MotoGp

    Warning per Marc Marquez a Le Mans: il pilota spagnolo non ha rispettato le bandiere gialle...