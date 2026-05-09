Marquez, infortunio al piede dopo la caduta nella Sprint di Le Mans: le news
Brutta caduta per Marc Marquez a poco più di un giro dal termine della Sprint di Le Mans. Lo spagnolo si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una frattura del quinto metatarso del piede destro: andrà a Madrid e lì decideranno quando operarlo. Marc ovviamente salterà la gara lunga di domenica, e anche il prossimo appuntamento del GP Catalunya.
- Infortunio al piede destro per Marc Marquez, protagonista di una brutta caduta nella Sprint Race di Le Mans. Lo spagnolo ha rimediato una frattura del quinto metatarso del piede destro. Marquez andrà a Madrid e lì decideranno quando operarlo: ovviamente salterà la gara lunga di domani e anche il prossimo appuntamento del GP Catalunya.
- Dopo aver perso il posteriore della sua Ducati, Marc ha poggiato il piede destro a terra. Ed è proprio questo contatto con l'asfalto che ha provocato l'infortunio.
- Marc, per andare e tornare dal centro medico, ha sempre evitato di poggiare il piede destro a terra.