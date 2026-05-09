Brutta caduta per Marc Marquez a poco più di un giro dal termine della Sprint di Le Mans. Lo spagnolo si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una frattura del quinto metatarso del piede destro: andrà a Madrid e lì decideranno quando operarlo. Marc ovviamente salterà la gara lunga di domenica, e anche il prossimo appuntamento del GP Catalunya.

LA CADUTA DI MARC MARQUEZ. VIDEO