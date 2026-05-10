Domenica di Le Mans con colori diversi dal solito per Fabio Quartararo. Il francese ha svelato una livrea e tuta speciali per la gara di casa a Le Mans, 'abbinati' al casco già portato in pista dal venerdì. Il pilota Yamaha si è improvvisato anche 'designer', scegliendo personalmente i colori e le grafiche. Il risultato è stato un grande successo tra i fan: sono stati prodotti diversi gadget, tra cui 5000 cappellini andati sold out in un giorno. Guarda tutte le FOTO

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