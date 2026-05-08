Scivolata per Pecco Bagnaia al termine delle Pre-qualifiche di Le Mans. Il torinese ha perso l'anteriore della sua GP26 ed è finito nella ghiaia a una manciata di secondi dalla fine del turno, cosa che non gli ha impedito di centrare l'accesso in Q2 con il 3° tempo. A "risentire" della sua caduta è stato tra gli altri Marc Marquez, che non ha potuto completare l'ultimo giro utile a causa della bandiera gialla e sarà costretto a passare dal Q1. Di seguito FOTO e VIDEO della caduta di Bagnaia

IL VIDEO DELLA CADUTA