MotoGP, GP Francia a Le Mans: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche
Johann Zarco firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Le Mans. Alle spalle del francese ci sono le due Ducati di Di Giannantonio e Bagnaia. Tra i primi 10 anche Alex Marquez, Martin e Bezzecchi. 13° Marc Marquez: lo spagnolo dovrà passare dal Q1 per provare a staccare uno degli ultimi due pass disponibili per il Q2. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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- 11) BASTIANINI
- 12) BINDER
- 13) M. MARQUEZ
- 14) R. FERNANDEZ
- 15) MILLER
- 16) MARINI
- 17) QUARTARARO
- 18) MORBIDELLI
- 19) MOREIRA
- 20) RAZGATLIOGLU
- 21) ALDEGUER
- 22) FOLGER