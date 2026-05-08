Johann Zarco firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Le Mans. Alle spalle del francese ci sono le due Ducati di Di Giannantonio e Bagnaia. Tra i primi 10 anche Alex Marquez, Martin e Bezzecchi. 13° Marc Marquez: lo spagnolo dovrà passare dal Q1 per provare a staccare uno degli ultimi due pass disponibili per il Q2. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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