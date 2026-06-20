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Marquez 3° nella Sprint: "Impossibile superare Ogura. Tornassi indietro..."

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Marc Marquez commenta il 3° posto nella Sprint a Brno: "Sono contento per il podio. Partendo 5° mi aspettava una Sprint difficile. Ho fatto un po' di fatica, poi mi sono ripreso ma quando ho visto Ogura ho capito che era impossibile superarlo". Sulla possibilità di spingere di più all'inizio: "Tornassi indietro avrei spinto di più durante le qualifiche". Sulle sue condizioni: "Va meglio, anche se il problema è che se vuoi lottare per le vittorie devi spingere dalle FP1…". Nel VIDEO l'intervista integrale

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