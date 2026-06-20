Le parole di Pecco Bagnaia a Sky Sport dopo la vittoria della Sprint Race a Brno: "La scelta della soft è stata quella giusta. Stiamo lavorando bene, dobbiamo continuare a crederci e a lavorare in questa direzione" HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA

Non è soltanto la scelta giusta della soft, c'è tanto altro dietro questa vittoria. "Secondo me a pari gomme sarebbe stata più dura. Perché nei primi giri avrei faticato un po' di più e penso che non avevo il passo di Ogura. La scelta della soft è stata quella giusta, anche se non facile da fare. Sapevo che sarebbe stato fondamentale azzeccare la partenza e mettermi a spingere nei primi tre giri. Forse aver spinto così tanto mi ha rallentato un po' alla fine perché le vibrazioni erano un po' intense, ma grazie a queste ho capito ancor di più come gestirle. Quindi, se domenica dovessero venir fuori, sappiamo come limitare i danni. In generale sono contento, stiamo lavorando bene. I passi avanti che stiamo facendo nelle ultime gare sono abbastanza evidenti. Dobbiamo continuare a crederci e lavorare in questa direzione".

Nel vederti staccare durante la Sprint, si vedeva il Bagnaia che guidava la Desmosedici 2024. Tu ci hai detto che la moto 2026 è migliorata, ma devi pensare a quello che fai. Nella Sprint hai guidato d'istinto, in modo naturale o dovevi un po' forzarti a guidarla? "Non è tanto nelle staccate che devo pensare a quello che faccio, è più nel momento in cui la inserisco e quando prendo il gas. Devo essere estremamente preciso perché il dietro mi scappa via tanto e quindi basta un 10% in più di gas che la moto reagisce in una maniera che non mi aspetto. In staccata ho lavorato sul cercare di avere stabilità e soprattutto con la soft mi trovo bene. Grazie a una modifica fatta dal team sul freno dietro riesco a essere più preciso. Tutto questo mi aiuta per cercare di staccar forte, senza esagerare il traverso perché ultimamente era troppo, mentre ora è giusto".

Se in gara dovesse venir fuori chattering o saltellamenti al posteriore, la soluzione è non utilizzare per niente il freno posteriore? "Il freno dietro si deve usare, ma quando vado in appoggio devo cercare di dimenticarmelo perché iniziano le vibrazioni. Nella Sprint l'ho tolto negli ultimi giri e mi ha aiutato abbastanza".

Sei andato dietro a quello che chiedeva la gomma o la soft ti ha dato qualcosina in più? "Al quarto giro avevo un secondo di vantaggio su Ogura. Ho sentito che le vibrazioni stavano iniziando e ho messo subito 'mappa C' di potenza e non l'ho più forzata come nei primi giri. Aver capito abbastanza in fretta di non usare il freno dietro mi ha aiutato ancora di più. Ma non ne avevo come Ai e Marc nel finale".