In una conferenza stampa nel venerdì di Brno, subito dopo le prove libere, è stata annunciata la firma di un accordo con i cinque grandi costruttori del Motomondiale (Ducati, Aprilia, Ktm, Honda e Yamaha): l'accordo sarà valido dal 2027 al 2031 e definisce il quadro normativo della competizione. La MotoGP è in pista a Brno: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW PRE-QUALIFICHE LIVE, CLICCA QUI

Il mondo della MotoGP posa una pietra importante per il suo futuro. MotoGP Group, promoter del Motomondiale, e i cinque grandi costruttori attualmente impegnati nella classe regina - Aprilia, Ducati, Honda, KTM e Yamaha - hanno ufficializzato la firma del nuovo accordo (ribattezzato nel paddock "Patto della Concordia") che regolerà il Mondiale per il quinquennio 2027-2031. Per la prima volta nella storia tutte le case costruttrici (riunite sotto la Msma, l'Associazione dei Costruttori Sportivi Motociclistici) hanno siglato un unico accordo collettivo e unanime. Non si tratta più di intese separate, ma di una visione totalmente condivisa che blinda la griglia di partenza attuale per i prossimi cinque anni, garantendo stabilità a tutto l'ambiente proprio in vista del cruciale cambio regolamentare previsto per il 2027. L'obiettivo comune è mantenere la MotoGP all'avanguardia tecnologica senza perderne l'appeal globale e la competitività in pista. Di pari passo - si legge nel comunicato - gli organizzatori hanno già concordato i termini principali con gli 11 team privati, le cui conferme ufficiali verranno formalizzate a breve. Dietro le quinte c'è un grande fermento: MotoGP, costruttori, team e la FIM (la Federazione Internazionale, legata alla Dorna da un patto storico fino al 2060) stanno già lavorando sodo per rimodellare i regolamenti tecnici e sportivi. Al centro del tavolo ci sono la sicurezza dei piloti e la volontà di offrire uno spettacolo ancora più avvincente per i tifosi, senza però intaccare il Dna puro delle corse. Parallelamente, il MotoGP Group continuerà a spingere forte sugli investimenti legati alla promozione globale, allo sviluppo commerciale e al coinvolgimento del pubblico, sia sulle tribune che attraverso le piattaforme digitali.

Ezpeleta: "Un momento cruciale per la MotoGP" Commentando la notizia dell'accordo tra MotoGP Group e i cinque costruttori, Carmelo Ezpeleta, Ceo di MotoGP Group, ha dichiarato: "Oggi segna un momento cruciale per la MotoGP. L'impegno di tutti e cinque i costruttori non solo rafforza la solidità del campionato attuale, ma sottolinea anche l'ambizione condivisa che ne guida il futuro. Insieme alla nostra partnership di lunga data con la FIM fino al 2060, questo accordo ci offre una solida base per continuare a crescere, consolidando decenni di progressi e accelerando verso una nuova fase per questo sport. Desidero ringraziare i nostri costruttori per la collaborazione, l'allineamento e l'impegno a lungo termine dimostrati durante tutto questo percorso. Pur essendo orgogliosi della crescita che la MotoGP ha raggiunto negli ultimi decenni, la nostra attenzione è saldamente rivolta al futuro: espandere la nostra portata globale, far evolvere lo sport e connetterci con nuovi pubblici in tutto il mondo.”