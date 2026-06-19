MotoGP, firmato con i costruttori un accordo fino al 2031: news e dettaglil'annuncio
In una conferenza stampa nel venerdì di Brno, subito dopo le prove libere, è stata annunciata la firma di un accordo con i cinque grandi costruttori del Motomondiale (Ducati, Aprilia, Ktm, Honda e Yamaha): l'accordo sarà valido dal 2027 al 2031 e definisce il quadro normativo della competizione. La MotoGP è in pista a Brno: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW
Il mondo della MotoGP posa una pietra importante per il suo futuro. MotoGP Group, promoter del Motomondiale, e i cinque grandi costruttori attualmente impegnati nella classe regina - Aprilia, Ducati, Honda, KTM e Yamaha - hanno ufficializzato la firma del nuovo accordo (ribattezzato nel paddock "Patto della Concordia") che regolerà il Mondiale per il quinquennio 2027-2031. Per la prima volta nella storia tutte le case costruttrici (riunite sotto la Msma, l'Associazione dei Costruttori Sportivi Motociclistici) hanno siglato un unico accordo collettivo e unanime. Non si tratta più di intese separate, ma di una visione totalmente condivisa che blinda la griglia di partenza attuale per i prossimi cinque anni, garantendo stabilità a tutto l'ambiente proprio in vista del cruciale cambio regolamentare previsto per il 2027. L'obiettivo comune è mantenere la MotoGP all'avanguardia tecnologica senza perderne l'appeal globale e la competitività in pista. Di pari passo - si legge nel comunicato - gli organizzatori hanno già concordato i termini principali con gli 11 team privati, le cui conferme ufficiali verranno formalizzate a breve. Dietro le quinte c'è un grande fermento: MotoGP, costruttori, team e la FIM (la Federazione Internazionale, legata alla Dorna da un patto storico fino al 2060) stanno già lavorando sodo per rimodellare i regolamenti tecnici e sportivi. Al centro del tavolo ci sono la sicurezza dei piloti e la volontà di offrire uno spettacolo ancora più avvincente per i tifosi, senza però intaccare il Dna puro delle corse. Parallelamente, il MotoGP Group continuerà a spingere forte sugli investimenti legati alla promozione globale, allo sviluppo commerciale e al coinvolgimento del pubblico, sia sulle tribune che attraverso le piattaforme digitali.
Ezpeleta: "Un momento cruciale per la MotoGP"
Commentando la notizia dell'accordo tra MotoGP Group e i cinque costruttori, Carmelo Ezpeleta, Ceo di MotoGP Group, ha dichiarato: "Oggi segna un momento cruciale per la MotoGP. L'impegno di tutti e cinque i costruttori non solo rafforza la solidità del campionato attuale, ma sottolinea anche l'ambizione condivisa che ne guida il futuro. Insieme alla nostra partnership di lunga data con la FIM fino al 2060, questo accordo ci offre una solida base per continuare a crescere, consolidando decenni di progressi e accelerando verso una nuova fase per questo sport. Desidero ringraziare i nostri costruttori per la collaborazione, l'allineamento e l'impegno a lungo termine dimostrati durante tutto questo percorso. Pur essendo orgogliosi della crescita che la MotoGP ha raggiunto negli ultimi decenni, la nostra attenzione è saldamente rivolta al futuro: espandere la nostra portata globale, far evolvere lo sport e connetterci con nuovi pubblici in tutto il mondo.”
Il commento dei costruttori
In conferenza, erano presenti anche i volti principali dei costruttori che hanno firmato l'accordo. Oltre a Massimo Rivola, Ceo di Aprilia Racing e presidente della Msma, erano presenti anche Gigi Dall'igna, Direttore Generale di Ducati Corse, Koji Watanabe, Presidente di Hrc, Pit Beirer, Direttore Motorsport di Ktm, e Paolo Pavesio, Amministratore Delegato di Yamaha Racing. Rivola ha detto: “Come presidente della Misma, sono lieto e orgoglioso dell'accordo raggiunto tra la nostra associazione e MotoGP Seg. È la prima volta nella storia di questo sport che tutti i costruttori raggiungono una posizione unanime su un accordo con la MotoGP". Per Dall'Igna, invece, "L'impegno condiviso da tutti nel paddock dimostra che, pur lottando strenuamente in pista, siamo pienamente allineati nell'assicurare un futuro brillante e prospero alla MotoGP". Pavesio ha dichiarato: "Continuando a investire sia in pista che fuori, siamo fiduciosi che la MotoGP consoliderà la sua posizione di vertice del motociclismo, accrescendo al contempo il suo appeal globale". Watanabe (Honda Hrc): "L'accordo pone le basi per il futuro con una visione e un obiettivo chiari e unificati, per continuare a far crescere e migliorare questo sport. Honda conferma che l’impegno nei Gran Premi rimane invariato. Non vediamo l'ora di competere per molti altri anni". Beirer (Ktm): "Momento importante e significativo, sia per la MotoGP che per noi di Ktm. Spicca la forte sintonia tra tutti i soggetti coinvolti e l'ambizione condivisa di continuare a far progredire questo sport. Abbiamo investito cuore, passione e duro lavoro nel nostro progetto in MotoGP. Questo nuovo accordo ci offre una solida base per continuare a migliorare, a metterci alla prova e a lottare ai vertici contro i migliori del mondo".