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MotoGP, GP Brno (Repubblica Ceca): i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche

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Ai Ogura si prende la miglior prestazione nelle Pre-qualifiche a Brno davanti a Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Il primo degli esclusi e che dovrà passare dal Q1 è Jorge Martin. Con lui anche Quartararo, Marini e Morbidelli. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE

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