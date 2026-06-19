MotoGP, GP Brno (Repubblica Ceca): i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche
Ai Ogura si prende la miglior prestazione nelle Pre-qualifiche a Brno davanti a Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Il primo degli esclusi e che dovrà passare dal Q1 è Jorge Martin. Con lui anche Quartararo, Marini e Morbidelli. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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- 11) MARTIN
- 12) VINALES
- 13) MARINI
- 14) QUARTARARO
- 15) ALEX MARQUEZ
- 16) BASTIANINI
- 17) MORBIDELLI
- 18) MILLER
- 19) BINDER
- 20) RINS
- 21) RAZGATLIOGLU
- 22) CRUTCHLOW