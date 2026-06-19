Ai Ogura si prende la miglior prestazione nelle Pre-qualifiche a Brno davanti a Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Il primo degli esclusi e che dovrà passare dal Q1 è Jorge Martin. Con lui anche Quartararo, Marini e Morbidelli. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE