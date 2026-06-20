A Brno è l'ora della Sprint Race, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW a partire dalle 15: in pole position scatterà per la prima volta in carriera in top class Ai Ogura, davanti a Di Giannantonio e Bagnaia. Dalla seconda fila Bezzecchi e Marc Marquez, costretto alla rimonta dalla 10^ casella Jorge Martin. Forfait di Alex Marquez: non ancora al meglio, ha preferito ritirarsi dal GP e proseguire il suo recupero senza forzare

LA GRIGLIA DI PARTENZA