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  1. 1.A. Ogura
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MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Brno in diretta LIVE

A Brno è l'ora della Sprint Race, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW a partire dalle 15: in pole position scatterà per la prima volta in carriera in top class Ai Ogura, davanti a Di Giannantonio e Bagnaia. Dalla seconda fila Bezzecchi e Marc Marquez, costretto alla rimonta dalla 10^ casella Jorge Martin. Forfait di Alex Marquez: non ancora al meglio, ha preferito ritirarsi dal GP e proseguire il suo recupero senza forzare

LA GRIGLIA DI PARTENZA

in evidenza

GP Brno, la Sprint Race LIVE su Sky e NOW dalle 15

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Toprak Razgatlioglu partirà ultimo (anziché penultimo) nella gara di domenica per questo episodio: nelle qualifiche, in curva 10, aveva ostacolato così Enea Bastianini al termine del Q1

Non solo il record della pista di Brno, Ogura ha battuto un altro primato oggi: a 25 anni 4 mesi e 26 giorni è diventato il poleman giapponese più giovane della storia. Record che fin qui apparteneva al compianto Daijiro Kato (26 anni 3 mesi e 2 giorni a Motegi 2002)

Non solo Ogura a Brno: tutti i record di pista del Mondiale

Ogura show: pole con record a Brno, battuto un primato storico per il Giappone

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Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche

La griglia di partenza del GP Rep. Ceca

MotoGP, la griglia di partenza di Brno

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Alex Marquez non proseguirà il GP: sarebbe partito 14°

Solo decimo Jorge Martin, chiamato alla rimonta e col fardello del doppio long lap penalty nella gara di domenica

Dalla seconda fila Marco Bezzecchi (4°), Marc Marquez (5°) e Diogo Moreira (6°)

Ai Ogura partirà dalla pole position per la prima volta in carriera in top class: il giapponese condividerà la prima fila con Di Giannantonio e Bagnaia

Ben ritrovati da Brno, dove alle 15 è in programma la Sprint Race del GP Repubblica Ceca, da seguire come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW