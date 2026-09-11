È di Marco Bezzecchi il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Misano. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Marc davanti ad Alex. Quarto e quinto tempo per le due Ducati VR46 di Di Giannantonio e Morbidelli, 10° Martin. Ancora difficoltà per Pecco Bagnaia, che ha chiuso 19° e che sabato dovrà passare dal Q1. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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- 11) BASTIANINI
- 12) R. FERNANDEZ
- 13) ALDEGUER
- 14) MIR
- 15) BINDER
- 16) QUARTARARO
- 17) MOREIRA
- 18) RINS
- 19) BAGNAIA
- 20) MILLER
- 21) RAZGATLIOGLU