È di Marco Bezzecchi il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Misano. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Marc davanti ad Alex. Quarto e quinto tempo per le due Ducati VR46 di Di Giannantonio e Morbidelli, 10° Martin. Ancora difficoltà per Pecco Bagnaia, che ha chiuso 19° e che sabato dovrà passare dal Q1. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE