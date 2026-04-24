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MotoGP, oggi le prove libere di Jerez: Di Giannantonio miglior tempo, 2° Morbidelli

Il weekend di Jerez inizia all'insegna del team VR46: nelle prove libere miglior tempo di Fabio Di Giannantonio in 1:36.954, davanti al compagno di team Morbidelli e ad Alex Marquez. 4° il leader del Mondiale Bezzecchi, 5° Marc Marquez. Dalle 15, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, si inizia a far sul serio con le Pre-qualifiche, che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato

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Libere Jerez: 1° Diggia 2° Morbidelli 3° A. Marquez

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La MotoGP torna in pista alle 15 per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. A più tardi da Jerez!

I risultati delle prove libere di Jerez

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bandiera a scacchi!

Doppietta VR46 nelle prove libere di Jerez: Fabio Di Giannantonio miglior tempo in 1:36.954 davanti al compagno di team Franco Morbidelli. Terzo Alex Marquez con la Ducati Gresini, poi Bezzecchi e Marc Marquez a chiudere la top 5. Martin 10°, davanti a Bagnaia

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Morbidelli! Si mette in seconda posizione per una doppietta VR46

Di Giannantonio! 1:36.954 per il romano, con la gomma media dietro nuova. Il pilota VR è il primo a scendere sotto il muro dell'1:37

Altro lungo di Bagnaia, questa volta in curva 1

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I tempi a 10' dalla fine delle FP1

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Qualche problema in frenata anche per Pedro Acosta in queste FP1: il pilota Ktm ha il 13° tempo

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Bezzecchi si porta in seconda posizione, a 15 millesimi da Alex Marquez

Problema tecnico per Toprak Razgatlioglu, costretto a parcheggiare la sua Yamaha Pramac

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I tempi a 20' dalla fine delle FP1

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Problemi in staccata per Bagnaia, che va lungo in curva 6 e scuote la testa. Pecco però registra un buon 1:37.684 che lo fa salire in 4^ posizione

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Meregalli (Yamaha): "Rins? Non voglio commentare, noi ci siamo comportati correttamente"

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Brivio (Trackhouse): "Un po' di amaro in bocca per Ogura? Sì, un po' sì, ma fa parte del gioco. Se è contento lui, siamo contenti anche noi. E cercheremo di trovare una soluzione". Il pilota giapponese andrà in Yamaha dal 2027, al fianco di Jorge Martin

I tempi a 30' dalla fine delle FP1

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Tardozzi (Ducati): "Abbiamo la necessità di tornare a lottare per il podio questo weekend. Pecco ha avuto un problema con la visiera a strappo e ha dato le prime indicazioni di set up". Bagnaia lamenta anche problemi in frenata, come ha mimato al suo capotecnico Gabarrini

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Marc Marquez alle spalle di Alex, terzo Di Giannantonio. Tripletta Ducati in questa fase in testa alla classifica

Alex Marquez, poi Mir e Bezzecchi. Continui capovolgimenti in testa alla classifica dei tempi

Joan Mir scalza subito Diggia e in 1:38.087 si mette in testa

Di Giannantonio balza al comando in 1:38.197

Pioggia di caschi rossi a Jerez!

Primi tempi: Johann Zarco davanti a Bezzecchi e Marini

si parte!

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