- 1.F. Di Giannantonio
- 2.F. Morbidelli
- 3.A. Marquez
MotoGP, oggi le prove libere di Jerez: Di Giannantonio miglior tempo, 2° Morbidelli
Il weekend di Jerez inizia all'insegna del team VR46: nelle prove libere miglior tempo di Fabio Di Giannantonio in 1:36.954, davanti al compagno di team Morbidelli e ad Alex Marquez. 4° il leader del Mondiale Bezzecchi, 5° Marc Marquez. Dalle 15, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, si inizia a far sul serio con le Pre-qualifiche, che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato
in evidenza
La MotoGP torna in pista alle 15 per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. A più tardi da Jerez!
I risultati delle prove libere di Jerez
Doppietta VR46 nelle prove libere di Jerez: Fabio Di Giannantonio miglior tempo in 1:36.954 davanti al compagno di team Franco Morbidelli. Terzo Alex Marquez con la Ducati Gresini, poi Bezzecchi e Marc Marquez a chiudere la top 5. Martin 10°, davanti a Bagnaia
Morbidelli! Si mette in seconda posizione per una doppietta VR46
Di Giannantonio! 1:36.954 per il romano, con la gomma media dietro nuova. Il pilota VR è il primo a scendere sotto il muro dell'1:37
Altro lungo di Bagnaia, questa volta in curva 1
I tempi a 10' dalla fine delle FP1
Qualche problema in frenata anche per Pedro Acosta in queste FP1: il pilota Ktm ha il 13° tempo
Bezzecchi si porta in seconda posizione, a 15 millesimi da Alex Marquez
Problema tecnico per Toprak Razgatlioglu, costretto a parcheggiare la sua Yamaha Pramac
I tempi a 20' dalla fine delle FP1
Problemi in staccata per Bagnaia, che va lungo in curva 6 e scuote la testa. Pecco però registra un buon 1:37.684 che lo fa salire in 4^ posizione
Meregalli (Yamaha): "Rins? Non voglio commentare, noi ci siamo comportati correttamente"
Rins, niente rinnovo con Yamaha: 'Ecco come l'ho scoperto'Vai al contenuto
Brivio (Trackhouse): "Un po' di amaro in bocca per Ogura? Sì, un po' sì, ma fa parte del gioco. Se è contento lui, siamo contenti anche noi. E cercheremo di trovare una soluzione". Il pilota giapponese andrà in Yamaha dal 2027, al fianco di Jorge Martin
I tempi a 30' dalla fine delle FP1
Tardozzi (Ducati): "Abbiamo la necessità di tornare a lottare per il podio questo weekend. Pecco ha avuto un problema con la visiera a strappo e ha dato le prime indicazioni di set up". Bagnaia lamenta anche problemi in frenata, come ha mimato al suo capotecnico Gabarrini
Marc Marquez alle spalle di Alex, terzo Di Giannantonio. Tripletta Ducati in questa fase in testa alla classifica
Alex Marquez, poi Mir e Bezzecchi. Continui capovolgimenti in testa alla classifica dei tempi
Joan Mir scalza subito Diggia e in 1:38.087 si mette in testa
Di Giannantonio balza al comando in 1:38.197
Pioggia di caschi rossi a Jerez!
Primi tempi: Johann Zarco davanti a Bezzecchi e Marini
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Nel pomeriggio in programma le Pre-qualifiche: alle 15 LIVE su Sky
Oggi pomeriggio si inizierà a far sul serio con le Pre-qualifiche, che definiranno i primi 10 piloti che domani mattina si giocheranno la pole nelle qualifiche: semaforo verde alle 15.