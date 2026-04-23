Nel giovedì di Jerez il pilota spagnolo ha fatto sapere che la sua storia col team factory Yamaha finirà al termine del 2026: "Ho chiesto a Meregalli se ci fossero novità sul rinnovo, mi ha detto che hanno ingaggiato il secondo pilota". Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma la line up della squadra di Iwata dal 2027 dovrebbe essere formata da Jorge Martin e Ai Ogura. Da capire il futuro di Rins: "Sento di dover rimanere in MotoGP, ho ancora molto potenziale da esprimere"

Alex Rins sperava di potersi giocare le proprie carte in Yamaha anche nel 2027, nonostante un inizio di stagione complicato. Per lui come per tutti i piloti di Iwata, alle prese con la rivoluzione tecnica del motore V4. La casa giapponese, invece, ha già chiuso la line up per la prossima stagione . A confermarlo è stato lo stesso pilota spagnolo, che nel giovedì di Jerez ha reso nota una conversazione avuta negli scorsi giorni col team director Massimo Meregalli . "Undici giorni fa ho chiamato Maio, col quale ho un ottimo rapporto, e gli ho chiesto se avesse qualche novità - ha raccontato ai media Rins -. Lì per lì non ha risposto. Poi mi ha spiegato che non avrebbe dovuto dire niente, ma l’avrebbe fatto lo stesso perché ha un buon rapporto con me. Mi ha detto ' abbiamo ingaggiato il secondo pilota' ".

"Decisione da rispettare. Futuro? Sento di dover rimanere in MotoGP"

Gli annunci non ci sono ancora, ma il team ufficiale Yamaha dovrebbe essere formato da Jorge Martin e Ai Ogura, scelto da Iwata per affiancare il campione del mondo 2024 nel dopo Quartararo. E a questo punto anche nel dopo Rins, che con la M1 - complice anche diversi infortuni - non è mai riuscito a ripetere i risultati raggiunti con Suzuki e Honda. "Non è un gran momento per me - ha proseguito Rins -. In Lcr mi sentivo benissimo, quando Yamaha mi ha fatto un'offerta, l'ho accettata perché pensavo che avremmo potuto fare grandi cose insieme. Da quando sono passato al quattro cilindri in linea però ho faticato. Poi, quando hanno iniziato a spiegarmi il nuovo progetto V4, sono tornato fiducioso perché si aprivano nuove opportunità. Una volta provata la nuova moto, ho notato alcuni limiti, evidenti a tutti. Ma mi sentivo meglio rispetto al quattro cilindri in linea. Hanno preso una decisione e devo rispettarla". Il futuro di Rins è ancora incerto, ma lo spagnolo non pensa, al momento, al passaggio in Superbike: "Sento di dover rimanere qui in MotoGP, ho ancora molto potenziale da esprimere".