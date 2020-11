Joan Mir è il nuovo campione del mondo della MotoGP. Lo spagnolo riporta il titolo alla Suzuki dopo 20 anni, al termine di una stagione in cui non ha sbagliato praticamente nulla, risultando il più regolare tra i piloti in pista. Il tutto in un Mondiale atipico, in cui ha dovuto inseguire per gran parte del campionato, uscendo alla grande nel finale. Dagli esordi nel 2015 al titolo in Moto3, ecco chi è il campione iridato della classe regina

MIR CHIUDE 7° A VALENCIA E DIVENTA CAMPIONE