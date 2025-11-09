ALONSO (3°)
Quinto podio in Moto2 (5° quest’anno, 3° consecutivo) eguaglia Nicolas Terol, Marcel Schrotter, Senna Agius, Sergio Garcia, al 48° posto di tutti i tempi nella classe media.
Numeri a cura di Michele Merlino
Il brasiliano vince a Portimao e ipoteca il Mondiale, complice il 6° posto di Gonzalez, lontano ormai 24 punti in classifica: a Moreira basterà un punto nell'ultima gara di Valencia per laurearsi campione del mondo. Sul podio portoghese anche Veijer e Alonso.
Primo podio in Moto2, l’ultimo podio nel motomondiale era stato un 3° posto a Buriram l’anno scorso
Una sola possibilità per Gonzalez a Valencia: deve vincere con Moreira 15° o peggio. Se lo spagnolo non vince il GP, addio Mondiale.
Il brasiliano vince a Portimao e ipoteca il Mondiale, complice il 6° posto di Gonzalez, lontano 24 punti in classifica: a Moreira basterà un punto nell'ultima gara di Valencia per laurearsi campione del mondo
Gonzalez sta provando a resistere, facilitato anche dalla caduta di Dixon che lo stava attaccando!
Moreira al comando! Il brasiliano vola verso la vittoria: Gonzalez dovrà arrivare almeno 7° per rimandare il discorso mondiale a Valencia!
Veijer sembra non averne più, Moreira sta arrivando! Gonzalez è 6°.
Moreira spinge come un dannato, sente il profumo degli scarichi di Veijer! Gonzalez sempre 6°.
Moreira sta preparando l'agguato a Veijer, distante soltanto tre decimi dal brasiliano; Gonzalez non si schioda dalla 6^posizione. Vietti è scivolato 11°.
Veijer non molla: 5-6 decimi il margine su Moreira, che potrebbe sferrare l'attacco negli ultimi giri. In leggera ripresa Gonzalez che, però, rimane 6°. Vietti è 8°.
Moreira guadagna qualcosina su Veijer, lontano 4 decimi; Gonzalez è in grandissima difficoltà: superato anche da Baltus, lo spagnolo è 6°.
Veijer continua a macinare: quasi un secondo su Moreira, che allunga di nuovo su Alonso. Gonzalez sempre 5°.
Veijer sempre saldamente in testa, a +6 decimi su Moreira, che mantiene mezzo secondo su Alonso. Gonzalez ancora 5°, ma sta andando fortissimo!
Veijer mantiene mezzo secondo su Moreira, poi Alonso, Canet e Gonzalez, che sta lottando come leone per ridurre il gap con il leader del Mondiale. Vietti è 7°.
Veijer incrementa di un altro decimo su Moreira, staccato di mezzo secondo dall'olandese. Gonzalez supera Vietti: lo spagnolo 6° e mette nel mirino Canet.
Veijer guadagna ancora: 4 decimi su Moreira che sembra comunque abbastanza in controllo. Gonzalez (7°) è lontano un secondo e mezzo dal brasiliano. Davanti a lui, Vietti.
Veijer alza l'asticella: tre decimi su Moreira e Alonso. Che spavento per Gonzalez: ha tenuto miracolosamente in piedi la moto, ma è scivolato in settima posizione. Vietti è 5°.
Veijer nuovo leader della gara, Moreira sembra leggermente in difficoltà. Gonzalez è 5°, ottimo inizio dello spagnolo, inseguito da Vietti. Settimo Canet.
Moreira passa ancora al comando, ma Veijer è attaccato al brasiliano! Vietti sempre 4°, Gonzalez 6°.
Moreira mantiene la prima posizione, seguito da Veijer e Dixon, 4° Vietti, Gonzalez ha recuperato due posizioni (da 8° a 6°), ma è già in ritardo di due secondi dal leader.
Grande partenza di Vietti, da 9° a 3°!
In Moto2 successo di Canet, in Moto3 vittoria di Holgado.
In MotoGP, l'anno scorso vinse Jorge Martin davanti a Enea Bastianini e Pedro Acosta.
Il record della pista sul rollercoaster portoghese appartiene a Marc Marquez, stabilito in sella alla Honda con la pole del 25 marzo 2023: 1:37.226 il tempo del campione catalano.
C'è un motivo se quella di Portimao viene definita una pista da montagne russe: ha curve di vario raggio, con dislivelli da brivido. La pendenza può raggiungere il 12% in discesa e il 6% in salita.
Inaugurato il 2 novembre 2008 dalla Superbike, l'Autodromo Internacional do Algarve è lungo 4592 metri e presenta 15 curve: 9 a destra e 6 a sinistra.
Il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata, ma non è prevista pioggia a Portimao negli orari delle gare. La temperatura sarà attorno ai 18-20°C.
Il brasiliano, attuale leader del Mondiale, scatterà in pole a Portimao. Costretto a inseguire lo spagnolo, 8° in griglia e staccato di 9 punti in classifica da Moreira quando mancano due gare al termine del campionato.
È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Portogallo, con un programma rivoluzionato rispetto al solito: si parte alle 12.15 con la Moto2, poi la MotoGP alle 14 e Moto3 alle 15.30. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.