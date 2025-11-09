Offerte Sky
GP Portogallo
Fine
Gara
D. MoreiraMOR
1°
C. VeijerVEI
2°
D. AlonsoALO
3°
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI

Moto2, GP Portogallo (Portimao): vittoria di Moreira, Mondiale a un punto!

Il brasiliano vince a Portimao e ipoteca il Mondiale, complice il 6° posto di Gonzalez, lontano ormai 24 punti in classifica: a Moreira basterà un punto nell'ultima gara di Valencia per laurearsi campione del mondo. Sul podio portoghese anche Veijer e Alonso. Dopo la Moto2, la MotoGP alle 14 e Moto3 alle 16.30. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP PORTOGALLO, LA GARA MOTOGP LIVE

LIVE
statistiche

ALONSO (3°)

Quinto podio in Moto2 (5° quest’anno, 3° consecutivo) eguaglia Nicolas Terol, Marcel Schrotter, Senna Agius, Sergio Garcia,  al 48° posto di tutti i tempi nella classe media.

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

VEIJER (2°)

Primo podio in Moto2, l’ultimo podio nel motomondiale era stato un 3° posto a Buriram l’anno scorso

statistiche

I numeri di Moreira

  • Quarta vittoria in Moto2 (4^ quest’anno): eguaglia Maverick Viñales, Mika Kallio, Alex Rins, al 28° posto di tutti i tempi nella classe media
  • 10° podio in Moto2 (9° quest’anno)

Una sola possibilità per Gonzalez a Valencia: deve vincere con Moreira 15° o peggio. Se lo spagnolo non vince il GP, addio Mondiale.

Moreira a un punto dal titolo

Il brasiliano vince a Portimao e ipoteca il Mondiale, complice il 6° posto di Gonzalez, lontano 24 punti in classifica: a Moreira basterà un punto nell'ultima gara di Valencia per laurearsi campione del mondo

bandiera a scacchi!

VITTORIA DI MOREIRA! 2° Veijer, 3° Alonso, 6° Gonzalez

Gonzalez sta provando a resistere, facilitato anche dalla caduta di Dixon che lo stava attaccando!

ULTIMO GIRO!

Giro 20/21

  • 1) Moreira
  • 2) Veijer
  • 3) Alonso
  • 4) Canet
  • 5) Baltus
  • 6) Gonzalez
  • 13) Vietti
  • 19) Arbolino

Giro 19/21

Moreira al comando! Il brasiliano vola verso la vittoria: Gonzalez dovrà arrivare almeno 7° per rimandare il discorso mondiale a Valencia!

Giro 18/21

Veijer sembra non averne più, Moreira sta arrivando! Gonzalez è 6°.

Giro 17/21

Moreira spinge come un dannato, sente il profumo degli scarichi di Veijer! Gonzalez sempre 6°.

Giro 16/21

Moreira sta preparando l'agguato a Veijer, distante soltanto tre decimi dal brasiliano; Gonzalez non si schioda dalla 6^posizione. Vietti è scivolato 11°.

Giro 15/21

Veijer non molla: 5-6 decimi il margine su Moreira, che potrebbe sferrare l'attacco negli ultimi giri. In leggera ripresa Gonzalez che, però, rimane 6°. Vietti è 8°.

Giro 14/21

Moreira guadagna qualcosina su Veijer, lontano 4 decimi; Gonzalez è in grandissima difficoltà: superato anche da Baltus, lo spagnolo è 6°. 

Giro 13/21

  • 1) Veijer
  • 2) Moreira
  • 3) Alonso
  • 4) Canet
  • 5) Gonzalez
  • 8) Vietti

Giro 12/21

Veijer continua a macinare: quasi un secondo su Moreira, che allunga di nuovo su Alonso. Gonzalez sempre 5°.

Giro 11/21

Veijer sempre saldamente in testa, a +6 decimi su Moreira, che mantiene mezzo secondo su Alonso. Gonzalez ancora 5°, ma sta andando fortissimo!

Giro 10/21

Veijer mantiene mezzo secondo su Moreira, poi Alonso, Canet e Gonzalez, che sta lottando come leone per ridurre il gap con il leader del Mondiale. Vietti è 7°.

Giro 9/21

  • 1) Veijer
  • 2) Moreira
  • 3) Alonso
  • 4) Canet
  • 5) Dixon
  • 6) Gonzalez
  • 7) Vietti

Giro 8/21

Veijer incrementa di un altro decimo su Moreira, staccato di mezzo secondo dall'olandese. Gonzalez supera Vietti: lo spagnolo  6° e mette nel mirino Canet.

Giro 7/21

Veijer guadagna ancora: 4 decimi su Moreira che sembra comunque abbastanza in controllo. Gonzalez (7°) è lontano un secondo e mezzo dal brasiliano. Davanti a lui, Vietti.

Giro 6/21

  • 1) Veijer
  • 2) Moreira
  • 3) Alonso
  • 4) Dixon
  • 5) Canet
  • 6) Vietti
  • 7) Gonzalez

Giro 5/21

Veijer alza l'asticella: tre decimi su Moreira e Alonso. Che spavento per Gonzalez: ha tenuto miracolosamente in piedi la moto, ma è scivolato in settima posizione. Vietti è 5°.

Giro 4/21

Veijer nuovo leader della gara, Moreira sembra leggermente in difficoltà. Gonzalez è 5°, ottimo inizio dello spagnolo, inseguito da Vietti. Settimo Canet.

Giro 3/21

  • 1) Moreira
  • 2) Veijer
  • 3) Dixon
  • 4) Alonso
  • 5) Gonzalez
  • 6) Vietti
  • 22) Arbolino

Giro 2/21

Moreira passa ancora al comando, ma Veijer è attaccato al brasiliano! Vietti sempre 4°, Gonzalez 6°.

Giro 1/21

Moreira mantiene la prima posizione, seguito da Veijer e Dixon, 4° Vietti, Gonzalez ha recuperato due posizioni (da 8° a 6°), ma è già in ritardo di due secondi dal leader. 

Grande partenza di Vietti, da 9° a 3°!

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO2!

Giro di ricognizione in corso...

È quasi tutto pronto a Portimao!

LA GRIGLIA

Griglia Moto2

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Classifica Moto2

Le posizioni degli italiani

  • 9) Celestino Vietti
  • 15) Tony Arbolino

PRIMA FILA MOTO2: Moreira/Dixon/Veijer

Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato

Una pista da montagne russe: l'analisi del circuito di Portimao

In Moto2 successo di Canet, in Moto3 vittoria di Holgado. 

Com'è andata nel 2024

In MotoGP, l'anno scorso vinse Jorge Martin davanti a Enea Bastianini e Pedro Acosta. 

Il record della pista sul rollercoaster portoghese appartiene a Marc Marquez, stabilito in sella alla Honda con la pole del 25 marzo 2023: 1:37.226 il tempo del campione catalano.

C'è un motivo se quella di Portimao viene definita una pista da montagne russe: ha curve di vario raggio, con dislivelli da brivido. La pendenza può raggiungere il 12% in discesa e il 6% in salita.

IL CIRCUITO

Inaugurato il 2 novembre 2008 dalla Superbike, l'Autodromo Internacional do Algarve è lungo 4592 metri e presenta 15 curve: 9 a destra e 6 a sinistra.

LE PREVISIONI METEO PER DOMENICA

Il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata, ma non è prevista pioggia a Portimao negli orari delle gare. La temperatura sarà attorno ai 18-20°C.

GP Portogallo, Bezzecchi il più veloce nel Warm up: i risultati

Moto2, Moreira campione del mondo domani se... LE COMBINAZIONI

Che attesa per la sfida mondiale Moreira-Gonzalez

Il brasiliano, attuale leader del Mondiale, scatterà in pole a Portimao. Costretto a inseguire lo spagnolo, 8° in griglia e staccato di 9 punti in classifica da Moreira quando mancano due gare al termine del campionato.

Moto2 alle 12.15 su Sky Sport

È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Portogallo, con un programma rivoluzionato rispetto al solito: si parte alle 12.15 con la Moto2, poi la MotoGP alle 14 e  Moto3 alle 15.30. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.