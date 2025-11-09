Il brasiliano vince a Portimao e ipoteca il Mondiale, complice il 6° posto di Gonzalez, lontano ormai 24 punti in classifica: a Moreira basterà un punto nell'ultima gara di Valencia per laurearsi campione del mondo. Sul podio portoghese anche Veijer e Alonso. Dopo la Moto2, la MotoGP alle 14 e Moto3 alle 16.30. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

