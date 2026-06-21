Stravolto lo schieramento della Moto3 a Brno dopo le qualifiche. Pratama, Salmela, Danish e Pini sono stati sanzionati con 12 posizioni di penalità per aver fatto registrare settori lenti durante la Q2. La decisione incide soprattutto su Danish, che aveva conquistato la prima fila accanto ad Almansa e Quiles, e su Pini, inizialmente 12°.