Moto3, la diretta del GP Repubblica Ceca (Brno)
Sul circuito di Brno si parte con la Moto3. A seguire la Moto2 alle 12.15 e gran finale alle 14 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro liveblog
Giro 8/16
Cambiano continuamente i leader della corsa: ora c'è Uriarte a dettare il ritmo, inseguito da Quiles, Almansa, Carpe, Danish e Pratama, tutti vicinissimi. A 4 secondi Kelso e Bertelle, risalito in 9^posizione dopo una prima parte di gara complicata. Pini è 18°, in fondo Carraro.
Giro 6/16
Un gruppone di 6 piloti per la leadership: Almansa in testa al treno, poi Quiles, Uriarte, Pratama, Carpe e Danish. Gli italiani: 13° Bertelle, 18° Pini, 24° Carraro. Out O'Gorman.
Giro 4/16
- 1) Quiles
- 2) Uriarte
- 3) Almansa
- 4) Carpe
- 5) Danish
- 17) Bertelle
- 19) Pini
- 24) Carraro
Giro 3/16
Quiles sempre in testa, ma Almansa, Uriarte e Carpe sono attaccati al leader del Mondiale. Fuori Esteban.
Giro 2/16
Quiles davanti ora, tallonato da Almansa e Carpe. Bertelle in difficoltà (16°), Pini 20°, Carraro a chiudere la classifica.
Giro 1/16
Carpe al comando seguito da Quiles, Uriarte e dal poleman Almansa. Bertelle scivolato in 14^posizione, 21° Pini.
Giro di ricognizione in corso...
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO
LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI
- 11° Matteo Bertelle
- 24° Guido Pini
- 26° Nicola Carraro
Le pole di Almansa in Moto3
- 1) Barcelona 2025 (7/9)
- 2) Sepang 2025 (26/10)
- 3) Buriram 2026 (1/3)
- 4) Mugello 2026 (31/5)
- 5) Balaton Park 2026 (7/6)
- 6) Brno 2026 (20/6)
I numeri di Almansa
- 6^ pole in Moto3 (4^ quest'anno, 3^ consecutiva)
- 10^ prima fila.
- Primo pilota con 3 pole consecutive dal 2024 (Ortolà a Mandalika, Motegi, Philip Island)
- Con le 4 pole di quest’anno eguaglia il totale del pilota Moto 3 che l’anno scorso ha ottenuto più pole, Rueda
Numeri a cura di Michele Merlino
La nuova prima fila: Almansa/Quiles/Carpe
Cambia la griglia
Stravolto lo schieramento della Moto3 a Brno dopo le qualifiche. Pratama, Salmela, Danish e Pini sono stati sanzionati con 12 posizioni di penalità per aver fatto registrare settori lenti durante la Q2. La decisione incide soprattutto su Danish, che aveva conquistato la prima fila accanto ad Almansa e Quiles, e su Pini, inizialmente 12°.
Le caratteristiche del tracciato
MotoGP a Brno: storia e caratteristiche del circuitoVai al contenuto
La particolarità di Brno sta nei tornanti, numerosi e ampi, e nei pochi rettilinei. Un punto 'iconico' della pista è la salita - preceduta da 5 curve, il settore 'Stadion' - che conduce alla seconda chicane.
IL LAYOUT DEL TRACCIATO
Il circuito è lungo 5.403 metri, con 14 curve: 8 a destra e 6 a sinistra. Il rettilineo più lungo misura 636 metri (la larghezza della pista è di 15 mt.).
COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO
Nel 2025, in Moto3 successo di José Antonio Rueda. In Moto2 si è imposto Joe Roberts.
Nel 1997, il 'Dottore' vinse proprio a Brno il suo primo titolo iridato (sempre nella classe piccola). Sette vittorie anche per Agostini (4 in 500 e 3 in 350) e Max Biaggi (4 in 250 e 3 in top class).
30 ANNI FA LA PRIMA GIOIA DI VALE
Il record di vittorie in MotoGP appartiene a Valentino Rossi (5) che qui il 18 agosto del 1996 ha conquistato la sua prima vittoria nel Motomondiale (nell'allora 125).
La prima edizione del Gran Premio di Cecoslovacchia vide, nella classe 500, una doppietta della casa italiana MV Agusta con alla guida Mike Hailwood e Giacomo Agostini.
La Repubblica Ceca è tornata ad accogliere il Motomondiale nel 2025 dopo quattro stagioni di assenza e lo farà almeno fino al 2029, come stipulato nell'accordo con Dorna.
Il percorso attuale - riadattato nel tempo per adeguarsi ai nuovi standard di sicurezza - è stato inaugurato nel 1987 e ha sede nelle foreste di Zebetin, un quartiere periferico di Brno, nella Moravia.
UN PO' DI STORIA
Nato negli anni '20 come circuito cittadino, il 'Masaryk' (chiamato così in onore del primo presidente cecoslovacco) ha ospitato il primo Gran Premio del Motomondiale nel 1965.
MOTOGP: I RISULTATI DEL WARM UP
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Moto3 alle 11: il programma di oggi
Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Repubblica Ceca: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale a Brno con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.