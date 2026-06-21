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MotoGP a Brno: Aldeguer il più veloce nel Warm up, 2° Marquez, 3° Di Giannantonio

GP BRNO

Il pilota del team Gresini è stato il più veloce con il tempo di 1:52.848 sulla pista di Brno, dove splende il sole e si preannuncia una giornata molto calda. Secondo Marc Marquez, 3° Di Giannantonio e 6° Ogura, che scatterà in pole. 11° Bagnaia, tornato alla vittoria nella Sprint. Out Bezzecchi, squalificato per aver spinto e colpito un marshall nella corsa di sabato. Gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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