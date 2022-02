16/18

Maverick Vinales: “Dal primo momento in questa squadra ho capito di essere stato scelto per uno scopo, portare Aprilia in alto. Questo è l'obiettivo per cui tutti stiamo lavorando. Non credo sia giusto fare pronostici, preferisco concentrarmi sul lavoro e sulla preparazione perché credo che i risultati siano la diretta conseguenza del nostro impegno"

Vinales: "Pronto per portare in alto Aprilia"