Marc Marquez torna a vincere il titolo 6 anni dopo l'ultima volta (era il 2019), stabilendo un nuovo primato: nessun altro pilota era stato in grado di riprendersi il trofeo dopo così tanta attesa e da ultratrentenne. Il fuoriclasse di Cervera si lascia alle spalle l'infortunio di Jerez 2020, il calvario successivo e le difficoltà al rientro con la Honda. Di seguito la classifica completa degli intervalli più lunghi tra un titolo e un altro (dati Michele Merlino)

MARC MAR9UEZ: LO SPECIALE