MotoGP, gli intervalli più lunghi tra una vittoria e l'altra: Marquez campione 6 anni dopo
Marc Marquez torna a vincere il titolo 6 anni dopo l'ultima volta (era il 2019), stabilendo un nuovo primato: nessun altro pilota era stato in grado di riprendersi il trofeo dopo così tanta attesa e da ultratrentenne. Il fuoriclasse di Cervera si lascia alle spalle l'infortunio di Jerez 2020, il calvario successivo e le difficoltà al rientro con la Honda. Di seguito la classifica completa degli intervalli più lunghi tra un titolo e un altro (dati Michele Merlino)
- Intervallo tra due Mondiali: 6 anni (dal 2019 al 2025)
- Intervallo tra due Mondiali: 4 anni (dal 2007 al 2011)
- Intervallo tra due Mondiali: 3 anni (dal 2005 al 2008)
- Intervallo tra due Mondiali: 3 anni (dal 2012 al 2015)
- Intervallo tra due Mondiali: 3 anni (dal 1972 al 1975)