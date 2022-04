L'ottovolante di Portimao richiede massima precisione: ci sono 15 curve per 10 staccate, la frenata più dura è la prima dopo il traguardo. Alla 1 si passa da 336 km/h a 120 km/h in 4,7 secondi in 259 metri. Nei dettagli ecco l'analisi del tracciato di Brembo sul fronte dei freni. La gara domenica alle 14 live su Sky. Su Sky questo weekend anche la F1 (GP Imola alle 15) e la Superbike (round Assen)

