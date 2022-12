Quasi tutte le scuderie partecipanti al prossimo Mondiale di MotoGp hanno comunicato la data in cui presenteranno ufficialmente le nuove moto. C'è tanta attesa per la Ducati del campione del mondo in carica Pecco Bagnaia e di Enea Bastianini, che sarà svelata sulla neve di Madonna di Campiglio tra il 23 e il 24 gennaio. La prima sarà la Yamaha di Quartararo, mentre Aprilia Racing e il VR46 Team devono ancora scegliere il giorno. Ecco l'ordine cronologico delle presentazioni