Con il 2° posto nel GP di Valencia, Jorge Martin supera in classifica Bastianini e si aggiudica il premio di "Rookie of the year 2021" della MotoGP, il riconoscimento che viene assegnato al miglior esordiente della stagione. Prima di lui tante giovani promesse, quattro di loro (Hayden, Lorenzo, Marc Marquez e Quartararo) sono poi diventati campioni del mondo in top class. Ricordate gli altri? Ecco l'albo d'oro dei migliori debuttanti nella classe regina dell'ultimo ventennio